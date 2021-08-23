第六輪增開高端疫苗名額　逾11萬人已完成預約

指揮中心日前宣布增開高端疫苗預約接種對象，往下開放到20歲，並於今（23）日上午10時起至明日18時讓16日以後新登記或加選高端疫苗者可以預約接種，根據最新統計，截至17時，符合預約資格共有20萬8735人，其中已完成預約人數為11萬4635人，佔符合預約資格人數54.92%。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-23 18:51:47｜2021-08-23 19:06:40
指揮中心在21日時宣布增開高端疫苗預約接種對象，只要在16日14時以後新登記或有修改勾選將高端疫苗納為意願登記者，統計至21日12時，均可在今日上午10時至明日18時進行預約，並在27日至29日進行施打。
根據指揮中心公布的最新統計，符合預約資格共有20萬8735人，截至今日17時，已完成預約人數為11萬4635人，佔符合預約資格人數54.92%。
另食藥署稍早透過新聞稿表示，目前已經完成1批莫德納Moderna及4批高端 COVID-19疫苗的檢驗並核發封緘證明書，高端新冠肺炎疫苗(MVC COVID-19 Vaccine)共計26萬3586劑，但其中有5175劑效期只到今年9月11日；莫德納則有24.9萬劑完成檢驗封緘，效期到明年2月22日。