台南展開大查緝防範非洲豬瘟 共清查103處

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黃偉哲表示，非洲豬瘟若造成大流行是具有相當毀滅性的影響，從2019年到現在，台灣這塊淨土一直堅守，並沒有讓非洲豬瘟有破口可進來。但儘管台灣邊防人員、海關、海巡大家都非常努力，但還是有人走私，無良的走私客不僅走私貓咪，也走私外國的肉品。此次透過民眾檢舉，才查驗出帶有非洲豬瘟病毒的肉製品，且已經有一段時日了。這是非常嚴重的事，表示台灣各地已經有非洲豬瘟病毒的肉製品四處販售，這對國民健康以及對養豬產業影響非同小可，台南市農業局在昨晚已連夜成立緝查小組，展開全面稽查作業。
農業局副局長陳仲杰說明，台南市政府昨晚徹夜聯合稽查可能流向，杜絕非洲豬瘟感染風險，南市總計需清查103處，至目前為止，在23號中午前已完成60處，尚有43處未稽查，預定今天會全部稽查完畢。目前已查扣1件豬肉製品(肉鬆)，將進行送驗，該案是在永康查獲有來自越南的肉品，當事人表示是家人從越南寄來，給家人食用，案經報請檢察官指示已先行查扣，並由動保處送驗。
另外，農業局和台南市各轄區公所，每年查核養豬場共586場，每月查核曾經使用廚餘，並已經改用飼料飼養的豬隻有69場，全力防堵畜牧場出現非洲豬瘟的防疫的破口，使用違法的廚餘來餵養家畜家禽，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，請市民朋友勿以身試法，你我一起，共同來努力防堵非洲豬瘟的疫情。