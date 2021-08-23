電子傳產動能續強　7月工業、製造業生產指數連18紅

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從製造業主要行業別來看，電子零組件業仍為推升製造業生產成長的主力，7月指數為155.45，創歷年同月新高，年增16.8%，已連續20個月雙位數成長，其中，積體電路業指數169.93，同樣寫下歷年同月新高紀錄，年增16.3%，連續21個月二位數成長。
黃偉傑分析，5G、高效能運算、車用電子、物聯網等相關晶片需求強勁，加上消費性電子產品規格升級，記憶體搭載容量提升，帶動晶圓代工、記憶體等滿載，進而推升指數表現。
不僅如此，居家辦公、線上學習以及居家休閒娛樂等宅經濟與遠距商機熱度依舊，IT、電視面板產能續增，液晶面板及其組件業生產指數為134.82，年增20.78%，為連續第16個月正成長。
黃偉傑指出，儲存裝置需求相當強勁，廠商也擴增國內產能，加上歐美訂單增加，提高全球定位系統、汽車電子控制器、虛擬實境裝置等產量，進而推升電腦電子產品及光學製品業指數達189.74，年增5.1%，為連續18個月正成長。
儘管筆電受部分零組件缺料影響而減產，抵銷指數部分增幅，黃偉傑仍持樂觀態度，他認為，隨著下半年換機潮湧現，電子產品及光學製品業走勢還是會朝正面發展。
傳統產業則受惠全球景氣回溫，加上去年同月部分產業進行歲修，比較基期偏低，基本金屬業、化學原材料業分別年增28.79%、11.73%。
值得注意的是，由於半導體、5G相關產業、自動化設備需求熱絡，推升機械設備業指數至132.86，創歷年單月新高，年增29.02%。
汽車及其零件業則隨著國內疫情趨緩，車商積極推出優惠方案促銷，以及物流業對大型貨車需求持續暢旺、歐美市場對汽車零組件需求升溫，年增22.06%。
展望未來，黃偉傑認為，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒持續在全球擴散，加上美中貿易戰延續，但全球疫苗接種率穩定成長，主要國家積極推動各項振興經濟政策，皆有助全球經貿穩健復甦。消費性電子新品在下半年陸續推出、新興科技應用持續擴展，均可望維繫製造業生產動能，預計8月製造業生產指數年增12.4%至14.6%。（編輯：楊蘭軒）1100823