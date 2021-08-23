高雄也查獲越南製肉品　統一銷毀

行政院非洲豬瘟中央災害應變中心發佈首度查獲國內有非洲豬瘟病毒走私肉品，總量逾71公斤；而高雄市目前也同步啟動轄內稽查工作，高雄市警局林園分局大寮分駐所及中庄派出所於今（23）日下午通報防檢局高雄分局、市府衛生局及動保處等單位，於轄內2處查獲越南肉製品，合計16.1公斤，目前已交由動保處採樣送檢及收回統一銷毀。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-23 19:51:42
動保處表示，國內首次發現帶有非洲豬瘟病毒走私肉品，包含越南製香腸、火腿，自越南從空運貨運入台，總量逾71公斤；高雄市今日查獲牛肉乾5.1公斤、雞肉絲10.7公斤、荷葉肉包0.3公斤，合計16.1公斤。
今日查獲的「荷葉肉包」為林園區某店家所販售，另牛肉乾及雞肉絲等為民眾所持有，高雄市農業局表示，由於目前我國已全面禁止由非洲豬瘟疫區進口豬肉及相關製品，本次查獲食品因無法確認其合法來源，將動保處先行回收凍存集中銷毀，並持續配合衛生單位針對轄內移工日常生活及經常性消費之高風險店家進行全面稽查及宣導，以有效阻絕非法走私肉品流入市面。
動保處指出，高雄市已立即啟動相關防疫作為，包括一、農業局畜產科、動保處及市府環保局共同完成現場查核31場曾經使用廚餘養豬場，目前均無使用廚餘餵飼；二、衛生局完成市場稽查132處攤商及店家，經查現場無販售違法豬肉或來路不明肉類製品；三、環保局針對轄內5戶廚餘養豬場加強掌控，並依規定要求確實蒸煮後才能再利用，以有效阻絕病原傳播途徑；另一方面，市府海洋局也配合海巡署等單位，針對高雄市各主要港口加強查緝非法走私肉品，並宣導廚餘勿上岸等規定。