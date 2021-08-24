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日本疫情延燒　神奈川單日新增病例超越東京

▲日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，神奈川縣23日新增2579例確診病例，連續11天單日新增逾2000例，甚至超越東京都當天的2447例，居日本全境之冠。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，神奈川縣23日新增2579例確診病例，連續11天單日新增逾2000例，甚至超越東京都當天的2447例，居日本全境之冠。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-24 06:35:50

（中央社東京23日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，神奈川縣今天新增2579例確診病例，連續11天單日新增逾2000例，甚至超越東京都今天新增的2447例，居日本全境之冠。

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日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省表示，全境重症患者較昨天增加7人，總數1898人，連續11天創新高紀錄。

東京都今天新增2447例確診病例，較上週一減少515例，至今累計病例數31萬4709例，包括2384例死亡病例。東京都重症患者較昨天增加1人，總數272人。

神奈川縣今天新增2579例確診病例，連續11天單日新增逾2000例，甚至高於東京都的2447例。神奈川縣至今累計病例數13萬223例，包括1066例死亡病例。

大阪府今天新增1558例確診病例，創週一新高紀錄，至今累計病例數14萬8927例，包括2766例死亡病例。兵庫縣今天新增538例確診病例，創週一新高紀錄。

滋賀縣今天新增172例確診病例，創週一新高紀錄，至今累計病例數9111例。

受到疫情持續擴大影響，日本政府正協調最快25日決定擴大「緊急事態宣言」適用地區，可能新增北海道、愛知縣、三重縣及岐阜縣。

北海道今天新增420例確診病例，至今累計病例數5萬3540例，包括1436例死亡病例。

岐阜縣今天新增179例確診病例，創週一新高紀錄，至今累計病例數1萬2903例，包括194例死亡病例。

三重縣今天新增268例確診病例，創週一新高紀錄，至今累計病例數9495例。

愛知縣今天新增1059例確診病例，連續6天單日新增逾千例，至今累計病例數6萬9408例，包括1030例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100823

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