日本疫情延燒　神奈川單日新增病例超越東京

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東京都今天新增2447例確診病例，較上週一減少515例，至今累計病例數31萬4709例，包括2384例死亡病例。東京都重症患者較昨天增加1人，總數272人。
神奈川縣今天新增2579例確診病例，連續11天單日新增逾2000例，甚至高於東京都的2447例。神奈川縣至今累計病例數13萬223例，包括1066例死亡病例。
大阪府今天新增1558例確診病例，創週一新高紀錄，至今累計病例數14萬8927例，包括2766例死亡病例。兵庫縣今天新增538例確診病例，創週一新高紀錄。
滋賀縣今天新增172例確診病例，創週一新高紀錄，至今累計病例數9111例。
受到疫情持續擴大影響，日本政府正協調最快25日決定擴大「緊急事態宣言」適用地區，可能新增北海道、愛知縣、三重縣及岐阜縣。
北海道今天新增420例確診病例，至今累計病例數5萬3540例，包括1436例死亡病例。
岐阜縣今天新增179例確診病例，創週一新高紀錄，至今累計病例數1萬2903例，包括194例死亡病例。
三重縣今天新增268例確診病例，創週一新高紀錄，至今累計病例數9495例。
愛知縣今天新增1059例確診病例，連續6天單日新增逾千例，至今累計病例數6萬9408例，包括1030例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100823