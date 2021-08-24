美國新加坡同意啟動對話　強化區域供應鏈韌性

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新加坡總理李顯龍與賀錦麗今天在新加坡總統府會面，會後兩人共同舉行線上聯合記者會，宣布兩國將在多個領域進行新的合作，包括網路安全、氣候、經濟、疫情及太空等領域。新加坡也舉行以賀錦麗為名的新蘭花品種命名儀式，歡迎她的到訪。
賀錦麗表示，疫情衝擊全球經濟也顯出供應鏈的脆弱。舉例來說，半導體晶片用途廣泛，包括智慧型手機、筆電、汽車都需要，全球若沒有生產足夠的半導體，將影響美國汽車工廠運作。
賀錦麗說，供應鏈問題也會影響生產線，美國與像是新加坡這樣的夥伴合作強化供應鏈，至關重要。她明天將與新加坡主要企業領袖見面，討論如何透過公、私部門合作強化供應鏈。
同時，賀錦麗和李顯龍同意啟動一項對話，討論美國、新加坡可如何合作強化區域供應鏈韌性。
在美國撤出阿富汗、塔利班（Taliban）接掌阿富汗政權之後，賀錦麗此趟亞洲行也再次強調美國對印太地區的安全承諾。
賀錦麗表示，訪問新加坡的目的包括加強「自由、開放」印太區域的共同願景，重申東南亞和平與穩定的共同利益。她在與李顯龍的會談中重申美國與印太夥伴及盟友合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序與自由航行的承諾，包括南海等。
賀錦麗今天行程還包括參訪樟宜海軍基地，並登上停靠在那裡的美軍艦艇杜爾沙號（USS Tulsa）。她說，這除了象徵美國與新加坡強勁的安全合作，也象徵美國對區域的安全承諾。
在賀錦麗之前，美國國防部長奧斯汀（LloydAustin）7月也造訪新加坡，李顯龍說，這些高層官員接連來訪，代表美國對區域的承諾及在東南亞有戰略及經濟上的利害關係。他表示，新加坡歡迎美國在亞太地區扮演積極角色，兩國也都支持穩定、以規則為基礎的區域秩序。
在網路安全合作方面，新加坡的網路、國防及金融機構與美方對口單位簽署3項協議，加強在關鍵技術、資訊共享、跨境網路聯合演練等領域的合作。
在疫情方面，李顯龍表示，新加坡與美國將在基因定序及流行病情報方面進行合作，這將有助識別新型變異株，以及增強區域對因應未來新流行病的準備工作。
另外，新加坡也將與美國啟動氣候夥伴關係，並在建設智慧城市領域攜手合作。（編輯：林憬屏）1100823