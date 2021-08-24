周江勇落馬　浙江杭州溫州接連開會強調政治規矩

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官方21日晚間通報周江勇被查後，浙江省委、杭州市委和溫州市委在兩天內接連開會，傳達中央對周江勇涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定。
北京青年報微信公眾號「政知見」今天指出，這幾次會議都傳達了有關「政治規矩」和「政商關係」的內容。
浙江省委的會議強調，「加強政治建設」、「善於從政治上觀察和處理問題」、「必須對（中共）黨的政治紀律、政治規矩懷有敬畏之心」。
杭州則強調，「堅決貫徹落實習近平總書記對浙江、杭州的重要指示批示精神，堅定不移貫徹中央和省委決策部署」。
這三個會議也都強調要「遵守程序」，譬如：該遵守的程式要嚴格遵守，該向上請示報告的就要如實請示報告；嚴格黨內政治生活，做到按程序決策、按規矩辦事；認真執行民主集中制等。
此外，浙江省委常委會還提到要「把好權力關、金錢關、美色關」、「從嚴管好自己、管好家屬，始終保持親清政商關係」，杭州的會議也提到要「從嚴管好自己、管好家屬子女和身邊工作人員，始終保持親清政商關係」。
而中共中央紀委國家監委網站今天發布的內容也提到，為進一步優化親清政商關係，杭州市紀委監委以抓好中央巡視回饋問題整改為切入點，部署開展影響親清政商關係突出問題專項治理。
浙江是民營經濟最發達的省分之一，杭州更是包括阿里巴巴在內許多網路公司註冊之地。
根據公開資料，所謂「親清政商關係」，是習近平2016年3月提出闡述，他認為新型政商關係概括起來就是「親」、「清」兩字。
從官員的角度，「親」就是要坦蕩真誠和民營企業交往，在企業遇到困難時要積極幫助解決實際問題；「清」就是和企業家的關係要清白，不能以權謀私、權錢交易。
從民營企業家的角度，「親」就是要積極和有關部門多溝通交流，滿腔熱情支持地方發展；「清」則是要潔身自好、走正道，遵紀守法辦企業、光明正大經營。
周江勇被查前一天下午還在主持會議，落馬看似突然，但今年2月6日，中央第四巡視組曾向周江勇回饋了有關巡視情況。
「政知見」指出，當時巡視發現杭州市委貫徹落實習近平對杭州工作的重要指示批示精神還不夠有力，推動形成高品質發展新格局還有差距，一些重點領域權力運行監督制約還不到位，領導班子加強自身建設還有差距，黨建工作責任落實不夠有力等。（編輯：張淑伶）1100823