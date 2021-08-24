越南疫苗荒　民眾靠牽線插隊施打牟利

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警方調查發現，一個名為Kim Zunf的臉書（Facebook）帳號不斷向人推銷打COVID-19疫苗，警方鎖定這個帳號使用者為黎氏金容，並暗中調查。
黎氏金容隨後被發現帶著兩名民眾前往胡志明市的一家幼兒園施打疫苗。
黎氏金容供稱，她憑藉自己的人脈取得COVID-19疫苗給非優先族群施打，迄今已為21人提供服務，每次收費200萬至400萬越南盾（約新台幣2500元至5000元）不等，迄今共獲利超過6000萬越南盾。
越南政府多次表示，每一名越南公民都可以免費施打COVID-19疫苗，優先族群包括前線醫療人員、警察、記者等。
越南正疲於應對4月下旬爆發的最新一波COVID-19本土疫情。受到變種病毒肆虐的影響，迄今不到4個月時間就有超過35萬人染疫。包括今天在內，已連續5天單日通報新增確診人數都破萬。
這波疫情重災區主要位於越南南部，包括胡志明市、平陽省、同奈省等，這些省市都有大量的台資企業坐落於此。
截至目前，胡志明市18歲以上民眾的第一劑疫苗覆蓋率已逾7成；至於平陽省、同奈省18歲以上民眾的第一劑疫苗覆蓋率分別僅約3成與2成。
若以全國總人口數來看，越南有9800萬人口，根據越南衛生部統計，迄今全國有逾1553萬人接種了第一劑COVID-19疫苗，第一劑疫苗覆蓋率約為15%，並有約183萬人接種完兩劑。（編輯：馮昭）1100823