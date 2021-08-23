防範非洲豬瘟　新北全面稽查廚餘養豬場

行政院非洲豬瘟中央災害應變中心22日召開記者會指出，國內查獲越南走私的肉製品，驗出非洲豬瘟的病毒；為此，新北市政府環保局今（23）日全面稽查轄內廚餘的養豬場，督促養豬業者落實廚餘蒸煮的防疫措施，以杜絕廚餘成為非洲豬瘟染病的途徑。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-23 22:05:45
環保局表示，今日動員16車組、35名稽查員，全面稽查轄內85家的廚餘養豬場，皆未查獲違規狀況；同時督促養豬的業者，務必落實廚餘以高溫（90°C）蒸煮至少一小時以上的防疫措施，並拒收來路不明的肉品，或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，以杜絕廚餘之染疫風險。
中國大陸自107年爆發非洲豬瘟的疫情起，新北市政府就嚴格要求轄內養豬場，必須落實廚餘蒸煮防疫措施，並經檢核通過後，才可以繼續使用廚餘養豬；環保局亦針對通過檢核的廚餘養豬場，進行持續性稽查，截至今日共累計稽查1799場次，並針對其中違規者告發13場次。
環保局說，非洲豬瘟傳播途徑之一，是被病毒污染的廚餘，養豬場若經查獲違反廚餘蒸煮的防疫規定，將依違反飼料管理法與廢棄物清理法從重處分，請養豬業者切勿以身試法，共同防範非洲豬瘟發生；動保處補充，病毒甚至可在冷凍豬肉中存活超過1000天。
環保局也提醒民眾，如果有使用來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，不要回收到廚餘桶，請裝垃圾專用袋丟到垃圾車內，交由清潔隊妥善焚化處理，避免造成防疫的破洞。