史上最長105天罷工落幕 美麗華高球場勞資今晚簽協議書
歷時105天的美麗華高球場罷工抗爭，終於落幕！美麗華高球場副總經理孫世雄、工會理事長黃文正今（23）日晚間代表雙方簽署協議書，勞資同意撤回絕大部分的訴訟，勞工預定8月26日起恢復提供勞務，正式結束漫長的罷工。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-23 22:46:34
勞動部關係司長王厚偉、新北產總理事長洪清福、新北市政府勞工局長陳瑞嘉的共同見證下，由孫世雄、黃文正今晚代表雙方簽署協議書，原先被公司不予留用的會員勞工，基本上「全部復職」外，勞資也同意將22項的訴訟、裁決、行政檢舉及爭議調解均撤回；另工會也將更改臉書的名稱，並在36小時內撤除罷工糾察線等作為，善意回應。
勞工局指出，美麗華資方以長年虧損為由，企圖透過企業分割提升競爭力，但在場務部門沒有大幅減少人力的情況下，資遣工會理事長黃文正，導致工會在5月11日的凌晨，展開台灣史上非關廠歇業歷時最久的罷工活動；期間工會還發動站街爭取社會支持，及包括今日在內的三度前往總統府前陳情，並向勞動部提出「不當勞動行為裁決」申請，勞工局也召開多場次爭議調解。
勞工局長陳瑞嘉表示，在勞資爭議多次調解不成立後，決定另闢蹊徑，改邀勞資雙方、勞動部長官及專家共同參與協商，前後總計召開12次正式會議，非正式的協商更是不計其數；雖然還沒能完成團協簽署，但很高興終於促成勞資簽署協議書，讓勞工結束罷工、回復工作，也期許未來勞資雙方共創和諧、永續經營，讓勞工有個穩定的工作。
美麗華勞資雙方簽署的協議書，包括資方同意黃文正理事長等20名未被留用，及參與罷工的工會幹部會員勞工全面復職，雙方相互撤回告訴，終止一切司法、裁決及行政爭議程序，為後續協商團體協約創造友善氛圍；至於團體協約部分，雙方皆有意願簽訂，未來將以2周一次的頻率，前往新北市產業總工會誠信協商。