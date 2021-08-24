內幕／王金平決定與朱江保持等距　彰化謝家曾拒見江啟臣

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱江對戰 黨內外民調皆為朱立倫勝
《NOWnews今日新聞》掌握消息，針對已繳費黨員對於朱、江兩人角逐黨主席的支持度，在8月初，有三份民調流出。一份為藍營智庫提供內參，民調呈現朱立倫58％、江啟臣22％；一份是南部議會系統委託民調公司調查，結果為朱立倫51.7%、江啟臣22.4％；另一份來自北部地方系統委託製作，結果為朱立倫53％、江啟臣24%。
可知派系在選邊站的過程中，十分倚賴科學數據。不過，即使現實靠向朱立倫，派系山頭們無論是基於人情或投資角度，可能選擇逢源配票，在西瓜效應的大環境中仍保留一絲情面。
彰化謝家未答應挺朱 手握重兵陷兩難
其中，前花蓮縣長傅崐萁、前台南市議長李全教、前台東縣長吳俊立及前雲林縣長張榮味等四大派系龍頭私下表態挺朱時，彰化謝家遲遲未給出明確答覆。因此，前總統府祕書長廖了以持續替江啟臣牽線、打通，彰化縣議長謝典林之父謝新隆曾兩度拒絕廖的拜會，堅稱「去年已經傾力相助」，且謝典霖與已表態挺朱的連勝文私交甚深。
但廖了以展現出十足誠意並多次拜託，謝家顧念人情仍打開大門相見，讓江啟臣搶先於朱立倫之前拜會。
對此，江陣營表示，謝典霖與江啟臣關係良好，顧及現況與未來布局，派系不會全壓一邊；另外，從江啟臣宣佈爭取連任後，他們走訪北到南各縣市，不少地方要角對於江啟臣多所鼓勵，希望江啟臣未來作風應更勇敢、積極，接下來大有可為。
據了解，黨內高層評估，江啟臣在場選戰中握有現任優勢，江陣營自己對於局勢判斷沒有太悲觀，對外塑造差距正在拉近，到各地吸引游移選票。他表示，去年大家對江啟臣抱持很高的期待，若沒有達成相同程度的目標，落空就會更大，難免引發怨言，他也替江啟臣抱不平，「這時機當家非常不容易！」
朱拋地方整合 潛在選將提前選邊
此外，在地方氛圍上，一名新北市民代指出，他多次在行程中聽聞，朱立倫已經在地方著手處理2022整合與布局，江陣營還停留在黨主席選舉、爭取黨員支持，但卻激不起漣漪，也由此可看出兩陣營對於自己的戰局分析相當明確。
該民代指出朱立倫光是上週就到基隆兩次，猛打基樁，雖無公開行程，私人行程加總十幾個。其中引發特別關注的是已暖身多時的前立法委員謝國樑，出現在黨代表座談會直指朱立倫對於2022國民黨選戰，匯集社會力的能量明顯比較大，引發地方人士解讀，而宋瑋莉家族則仍未決定支持對象。
朱、江兩人也在823砲戰紀念日行程安排上互別苗頭、隔空拚場，爭取軍系支持。一位黨內人士也分析，由於近年青壯軍系黨員漸轉為自主投票，在朱立倫登記當天雖有10位黃復興聯盟重量級退將陪同，但恐空有排場，他對於這些退將的影響力、黃復興開多少票挺朱，都持保留態度。
該人士也指出，江啟臣日前在高雄鞏固軍系票倉，但見過地方派系後，結果不是很理想，「找台階下」不是沒有出現，今日出席於台北舉行的「八二三戰役勝利63周年紀念活動」，又被主辦單位安排邊緣座位，且最後一個致詞，顯然在深藍重要場合中被當「邊緣臣」。
加上朱立倫日前針對阿富汗及1949議題，引來民進黨上下傾巢圍剿，但也因此聲量碾壓江啟臣等競爭者。該人士認為，朱立倫登記當天於黨中央所拋「正藍，非小綠、小白」之說，他以行動實踐、對戰民進黨，深藍黨員都看在眼裡，讓江陣營感到威脅。