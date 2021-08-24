備戰2022市長選舉？新北學姊、金秘書加入副發言人群
備戰2022市長選舉？新北市長侯友宜23日在防疫應變線上說明記者會結束後，突然向媒體公開介紹2名新任的市府副發言人－呂家愷、蔡畹鎣；巧合的是，呂家愷、蔡畹鎣都是侯友宜競選2018年新北市長的團隊成員之一。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-24 00:49:49
侯友宜指出，新北市升格10年，刻正有許多重大的市政建設在推動，為讓民眾看到新北市的蛻變過程，了解施政的方針；因此，盼藉由延攬青年優秀的人才擔任新北市政府副發言人，強化與民眾的溝通管道外，也協助新聞局長張愛晶行銷市府、推動市政的工作。
新北市除去年5月從電視台記者轉任新聞局的機要秘書，並兼任副發言人、80年次的戴湘儀外，又加入原本在新聞局負責新媒體事務的蔡畹鎣，及曾在經發局以「金秘書」角色為市府行銷的呂家愷，組成陣容強大的副發言人群；頗有與台北市政府副發言人群－「台北學姊」黃瀞瑩、林珍羽、魏佑任較勁意味。
有「新北學姊」之稱、84年次的蔡畹鎣，曾任世新大學學生會長，目前也就讀世新大學行政管理學系研究所的碩士班；侯友宜當選新北市長後，進入新聞局負責臉書小編的業務，疫情期間更分攤防疫應變線上說明記者會的主持工作，而蔡畹鎣首次主持時，還讓部分的局處首長納悶，「這個人到底是誰？」
英國Loughborough University藝術學院碩士、78年次的呂家愷，剛度完蜜月就接獲人事處的通知來新聞局報到；他除與英國倫敦金士頓大學藝術市場鑑賞碩士畢業的戴湘儀，都是留學英國的高材生，曾任新北市政府青年事務委員會第4屆委員，及在經發局、秘書處等單位歷練過，正在政治大學攻讀博士班。