名家論壇》蕭徐行／美護台灣 一中政策調整中

美國總統拜登接受媒體訪問表示，如果台灣遭到入侵，他將做出「回應」。 此番話一出就引發廣泛關注。台美之間已無正式外交關係，1954年簽訂的「中美共同防禦條約」也早在1979年台美斷交時隨情勢的演進而終止。美國是以何種身分與定位採取這樣的行動？還是美國準備要重新定義「一個中國」？這樣的改變對於現階段的台灣安全是福是禍，值得推敲與注意。





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所謂「一言興邦，一言喪邦」，一國之君說出的話即應精準謹慎，否則引起國際糾紛的例子屢見不鮮。雖然美國國務院官員事後以拜登總統講太快了「口誤」的方式想要瞞混而過；但是，在拜登表達會有所回應的說法前兩天，針對外界質疑美國拋棄盟友阿富汗政府，為了釋疑美國的倉促撤軍行動，美國國家安全顧問蘇利文就於8月17日白宮例行記者會的發言，指出「我們對盟友和夥伴的承諾是神聖不可侵犯的，而且一向如此。我們對台灣和以色列的承諾一如既往的堅定。」這段話的前半部「我們對盟友和夥伴的承諾是神聖不可侵犯的，而且一向如此」聽來諷刺，如果是這樣，美國為什麼會倉促撤出阿富汗，甚至於不在乎跟他有好的阿富汗人的死活。但是後面一段的「我們對台灣和以色列的承諾一如既往的堅定。」反而會讓中國政府質疑美國是否要調整「一中原則」，並且把台灣問題「國際化」。





全世界都知道，以色列與英國是美國最重要的盟邦，英國是血緣的連結，以色列則是利益的結合，由於猶太人在美國以及世界的影響力，美國甚至為了以色列與中東地區的伊斯蘭國家進行過對抗。去年，川普還冒著回教國家之大反彈宣布以色列首都是耶路撒冷，並且把美國駐以色列大使館遷到耶路撒冷。今年全球疫情日益嚴重以來，以色列是全世界第一個完成群體免疫接種的國家，他的疫苗是在美國協助下才優先得到的。如今，美國將台灣擺在跟以色列同等的份量上，這對於台海的和平以及台灣的國家安全自然是個很大的保障。





中國在國務院以口誤的說法安撫中國後，並沒有對於白宮大做文章；但是，繼立陶宛在美國力挺之下同意我國在該國以「台灣」為名稱設立住在辦事處後，拜登在外界質疑美國保護盟邦的決心時，不僅把台灣的戰略價值提升到與北約、日本與南韓的同等地位，也強調如果有外力進攻台灣之時，一定會有所回應。中國外交部發言人華春瑩在周五（8月20日）的例行記者會上表示，已注意到有媒體將拜登的言論解讀為口誤。她重申台灣是中國領土的一部分，「因為的確台灣和阿富汗有根本的不同，那就是阿富汗是一個主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是任何國家都絶對不可以逾越的紅線和底線。」華春瑩還說，「中國必須統一也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。」可見得，中國對於美國的「One China Policy」日益質疑與關注中。





除了白宮的說詞外，美國在亞洲最親密的盟友日本也表達對於台灣安全的關切。日本執政的自民黨政規劃與台灣執政黨民進黨舉行外交部長與國防部長線上2+2安全對話。這是日本防衛大臣岸信夫公開表態將台灣安全與日本安全作連結後，日本在加強與台灣關係上的具體動作。由於日本政府對於官方往來始終謹守「一中原則」不願承認台灣的國家人格，如果連日本都要在敏感的國家安全議題上加強與台灣的關係，那麼質疑美國是否有意重新定義「一中政策」並不為過。





美國的態度改變，當然跟中國已經構成美國利益的威脅有關，尤其中國近來對於台灣的壓力越來越大，甚至不排除使用武力統一台灣，這當然讓日美兩國覺得周邊有事，安全堪慮了。也正因為台灣的戰略地位很重要。台灣是日美兩國向中國大陸東南沿海的省份延伸，進而向內陸推進。另外，台灣是日美連結東南亞與歐洲世界的第一站，因此，在中國勢力極度擴張之際，日美政府再度強調台灣的重要性就不足為奇了。





中國的國力突飛猛進，對外戰略態度由過去的「懷柔謙沖」轉為「戰狼冒進」，讓世界各國感受強烈威脅，又對於台灣的獨斷傲慢，不過最敏感的就是台美沒有外交關係，雖然有「臺灣關係法」表達，美國會對任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉表達嚴重關切；美國會提供防禦性武器給台灣，以抵抗任何訴諸武力而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。美國充其量只會協助台灣加強自我防衛，或以自身的武力威嚇中國大陸，但是要期待美國人為了台灣上戰場，恐怕必須要調整「一中政策」，才有可行了。











●作者：蕭徐行／資深媒體人





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