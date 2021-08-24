名家論壇》單厚之／偉哉，陳吉仲！

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根據媒體報導，過去10年，台灣僅撲殺過16隻走私犬、15隻走私貓。選在「國際流浪動物日」撲殺10倍於過去10年總和的走私貓，是理性？還是愚蠢？還是根本毫不在意？陳吉仲主掌下的農委會，遇到農產品生產過剩就「去化」，遇到走私貓就不眨眼的「銷毀」，這個主委也太容易當了。
一次處決154隻貓，即便不是貓奴，聽到也覺得不忍。為貓請命的那些人，沒有人覺得防疫不重要，也沒有人主張應該讓這些貓成為防疫的破口，只是認為政府的決策可以有多一點的人道考量。
話說，對於造成八、九百名國人喪生的「3+11」防疫破口，行政院至今沒有給國人一個交代；對於這154隻不確定是否染疫的貓，倒是義正辭嚴、回應神速。這些貓的命，還真是比人命值錢。
為了轉移輿論的焦點，支持農委會的網民，將砲火轉向走私者、購買者，「只要沒有需求、沒有購買，就沒有走私、沒有傷害」。但一方面要民眾以認養代替購買、尊重生命，一方面卻又支持農委會一舉處決154條貓，不矛盾嗎？網路上虐待一隻貓的壞人遭到全民公審，一次處決154隻貓的農委會，獲得萬民擁戴，不諷刺嗎？
生命本來就不等值，拿豬來跟貓比，一開始就是個笑話。豬的養殖，原本就是用來吃的，台灣一天殺近2萬條豬，一天殺幾隻貓？這兩件事能比嗎？更極端一點，如果今天走私的不是貓狗，而是保育動物，不管是否染疫，農委會都得乖乖替他治病、找安置的方式，哪有撲殺的空間？
原本台灣無人領養的流浪貓狗，最終都難逃撲殺的命運，經過了《十二夜》和動保團體的長期努力，「經過理性與感性的拔河」，台灣在2017年成為亞洲第二個「零撲殺」的國家。沒想到如今卻是「國內零撲殺，邊境隨便殺」。
農委會今天令人詬病之處在於，明明自己就是《動物保護法》的主管機關，但在「銷毀」這154隻貓時，卻完全沒有動物保護、人道、尊重生命的概念，以最快的速度、最高的效率，把所有貓都安樂死，連討論的空間都不留給社會。
蔡英文總統在2015年曾承諾當選後將制訂「動物保護綱領」，農委會的動作，不啻是重重打了蔡英文一巴掌，並且提醒整個社會，蔡政府除了曬臉書之外，什麼該做的都沒做。陳吉仲更大的問題是，一手毀了蔡英文的「高端時刻」，明明今天是蔡總統獻上手臂愛台灣的大日子，但更多的國人卻只關心蔡政府「草菅貓命」。如此的責任，陳吉仲哪裡負得起！
●作者：單厚之／資深媒體人
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