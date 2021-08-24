美情報機關疫源調查報告8月24日完成 公開尚須數日
（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統拜登先前指示情報機關調查COVID-19疫情源頭並提交報告，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）說，報告會在明天如期完成，但需「數日」來理出一份公開用的非機密版本。
拜登於今年5月底指示情報機關調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源，並在90天內提交報告；情報機關追查多種假設，包括病毒從中國實驗室逸出的可能性。
美國媒體CNBC報導，美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）今天說，COVID-19似乎來自動物，但他不排除武漢病毒研究所科學人員暗中研究這種病毒及病毒外洩的可能性。
柯林斯說：「從其他方面取得的大量證據指向不是（自實驗室外洩），這是自然產生的病毒。不是說病毒不可能由武漢病毒研究所偷偷研究然後外洩，這個我們不知道。但病毒本身沒有被人工蓄意製造出來的特徵。」
他還說，中國拒絕參與，讓世界衛生組織（WHO）的調查更艱難。他表示：「我認為中國基本上不願考慮讓世衛再次調查，就只是說『免了，沒興趣』。」
柯林斯認為，情報機關蒐集的多數資訊可能都會列為機密，但報告中有些資訊會公開，接下來會是「很有意思的一週」。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1100824