車禍「尿遁女」昨晚到案　警先開罰18萬元

前(22)日晚間於台中市北屯區崇德路三段10號前連撞3車後翻覆，被送到醫院後「尿遁」逃避酒測的林姓婦人，經警方全力調閱道路周邊監視器及全力查訪聯繫，林婦已於昨(23)日晚間10時10分至第五分局交通分隊進行說明並接受酒測。林婦經26小時後酒測值為0，警方依據道路交通管理處罰條例以拒測開罰處以新臺幣18萬元罰鍰、移置保管車輛、吊銷駕駛執照、並將施以道路交通安全講習之處罰。
記者鄧力軍/台中報導
2021-08-24 10:38:34
林姓婦人座車於車禍撞擊當時翻覆並無明顯外傷，但向警方表示頭昏身體不舒服無法酒測，被送至中國醫藥大學附設醫院就診並準備抽血酒測，林婦先藉詞向護理師表示欲上廁所，即由陪同就醫的兒子著推輪椅「落跑」離開醫院。警方到醫院要拿取酒測資料時才發現「人去床空」，趕緊調閱道路周邊監視器並全力查訪聯繫，林婦才與警方約於23日晚間10時許至第五分局交通分隊進行說明與釐清案情。
林姓女駕駛到案後，警方先對其進行呼氣測試，酒測值為0，林婦對於交通事故發生經過、為何由醫院逕自離去，皆回覆不清楚或忘記了，且目前頭部仍有暈眩情形。警方依林婦趁隙逕行離院，規避酒測及不配合警方調查之行為，根據道路交通管理處罰條例之規定以拒測進行開罰，林姓女駕駛將處以新臺幣18萬元罰鍰、移置保管車輛、吊銷駕駛執照、施以道路交通安全講習之處罰，以展現警方嚴正執法的決心，遏止消極規避調查之行為。