協助北北桃防疫清消　33化學兵群榮獲國軍模範團體

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樓偉傑指出。今年國防部也特別與桃園市政府及桃捷公司合作，推出國內首次的「國軍形象列車」，前三節捷運車廂分別以陸、海、空軍的三軍官兵形象及軍武元素構成，第四節則設計為「愛國軍」，以趣味、繽紛的軍事元素，形塑國軍愛民、親民的形象。同時參考衛福部的「總柴」，國防部特地設計三軍款的「柴小寶」作為形象列車親善大使，穿上化學兵的防護服、海軍水下作業大隊以及空軍飛行服，非常可愛討喜，更顯軍人的親民與民眾融合在一起。預訂於9月3日辦理首航典禮，行駛四個月至12月31日。
國防部指出，今年也以國軍在執行「抗疫、抗旱和抗敵」任務的過程，製作了9部最讓國人有感的文宣影片，邀請大家以「看影片，後答題」模式，一同來參與全民國防教育「網際網路有獎徵答活動」，時間自9月1日0800時至10月1日1700時，參加者可至全民國防教育全球資訊網、政戰資訊服務網或國防資訊網點選「全民國防教育有獎徵答」圖示進入活動網頁，全數答對者可在網站上留下個人基本資料與聯繫方式，以參加抽獎活動。活動獎項計有「電動摺疊滑板車」等14項、808名，訂於10月份辦理公開抽獎，歡迎社會大眾、國軍官兵及寶眷踴躍參加。
國防部記者會也公布了今年軍人節的形象影片─「咱ㄟ囡仔顧咱ㄟ厝」，影片展現台灣的美麗、多元豐富的文化與各族群的融合，負責守護的都是「咱ㄟ囡仔」，也就是中華民國的國軍，用溫馨柔性的手法，描述國軍戮力戰備演訓的堅強主題，片尾邀請不同族群的國軍官兵，分別用客家、閩南、原住民、葡萄牙、越南以及國語等多種語言，表達對於國軍守護家園的決心，更深具意義。
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