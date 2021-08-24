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農曆七月向好兄弟奉茶！茶博館推紙茶器DIY線上教學

▲坪林茶業博物館推出寓教於樂的紙茶器DIY線上活動。（圖／新北市政府文化局提供）
▲坪林茶業博物館推出寓教於樂的紙茶器DIY線上活動。（圖／新北市政府文化局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-24 10:30:46

中元普渡飄茶香！坪林茶業博物館配合中元節推出「穿越陰陽界的茶席-紙茶器DIY」線上教學的活動，教大家動手製作茶器向好兄弟敬茶。

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坪林茶業博物館去年曾邀請在地傳統的藝師開辦紙茶器工作坊，讓茶文化推廣跨越陰陽界線超展開，腦洞大開的創意廣受好評！今年館方因應疫情，將實體活動進行數位化轉型，開發出2.0版的線上教學活動，提供免費的手作素材供民眾自由下載。

坪林茶業博物館表示，搭配詳細的教學說明，在家即可自己DIY作出精巧的茶壺、茶杯、茶罐等紙茶器，不但可用於中元節奉茶，展現普渡誠意外，民眾只要上網分享作品的美照，還有機會抽中農曆七月最實用的招福平安小禮物；活動的詳情，請至茶博館臉書的粉絲專頁，或茶博館的官網查詢。

新北市文化局說，坪林茶業博物館是全國唯一茶主題公立博物館，並積極運用各種當代創意的手法演繹古老茶文化，賦予傳統茶產業充滿活力的嶄新面貌；因應疫情推出「超時空茶播吧Podcast」、曉茶塾線上茶學課程、「茶食之神」線上烹飪學院等多元遠端藝文服務，帶領大眾瞭解臺灣珍貴的傳統文化資產。

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