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推公投與2022勝選方針　江啟臣：要嘛蘇揆下台要嘛我下台

▲國民黨主席江啟臣說，如果國民黨連公投都無法教訓民進黨，會被人民瞧不起，因此12月的公投結果，「要嘛就是蘇貞昌下台！要嘛就是我下台！」（圖／POP radio提供)）
▲國民黨主席江啟臣說，如果國民黨連公投都無法教訓民進黨，會被人民瞧不起，因此12月的公投結果，「要嘛就是蘇貞昌下台！要嘛就是我下台！」（圖／POP radio提供)）

記者余祥／台北報導

2021-08-24 10:40:58｜2021-08-24 11:18:53

反萊豬、公投綁大選等公投案將在12月底投票，國民黨主席江啟臣以實現讓國民黨2項公投全數過關等5大目標，做為競選連任承諾，江啟臣今（24）日接受廣播節目專訪時說，這是破釜沈舟，如果國民黨連公投都無法教訓民進黨，會被人民瞧不起，因此12月的公投結果，「要嘛就是蘇貞昌下台！要嘛就是我下台！」

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江啟臣也在臉書拋出「公投與2022勝選方針」，他主張2022選舉分成6大戰區，因地制宜分進合擊，並遴派「戰區指揮官」，掌握民意贏得勝利，同時也要鼓勵優秀青年代表國民黨投入2022選舉。

江啟臣指出，2022年地方9合1選舉區分為「北北基」「桃竹苗」「中彰投」「雲嘉南」「高屏澎」「宜花東離島」等6大選戰戰區，針對選區產業結構、人口屬性、政治版圖等不同的特性，規劃不同的選戰策略、方向與勝選目標，因地制宜、分進合擊。

他進一步表示，針對這6大選戰戰區，他將遴派選任對於地方事務熟悉的「戰區指揮官」，負責督導協助選區選戰的最新發展，及第一時間掌握民意與議題的變化，給予候選人最即時而充足的支援，並作為黨中央與候選人、團體組織最重要的橋樑，全黨上下，齊心協力，共同達到「15+的勝選目標」。

江啟臣還說，國民黨不僅要讓黨內青年有機會參與公共事務，獲得成就感，更應該透過青年參與，擴大光譜，藉此機會和社會團體建立連結和彼此認識，他將落實去年全代會所通過的「青年參與」報告案，從制度面與實務面鼓勵更多青年人和社會團體，代表國民黨投入政治事業。

江啟臣表示，公民投票是人民對抗政府獨裁傲慢與錯誤政策最直接的權利，2022選舉更是國民黨展現執政能力，重返執政重要的關鍵時刻，他有能力、有信心、有方法，帶領國民黨闖過1218反萊豬、綁大選2項公投案，2022九合一地方選舉「15+」，若無法達到勝選目標，他願意辭職負責。

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