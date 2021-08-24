推公投與2022勝選方針　江啟臣：要嘛蘇揆下台要嘛我下台

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江啟臣指出，2022年地方9合1選舉區分為「北北基」「桃竹苗」「中彰投」「雲嘉南」「高屏澎」「宜花東離島」等6大選戰戰區，針對選區產業結構、人口屬性、政治版圖等不同的特性，規劃不同的選戰策略、方向與勝選目標，因地制宜、分進合擊。
他進一步表示，針對這6大選戰戰區，他將遴派選任對於地方事務熟悉的「戰區指揮官」，負責督導協助選區選戰的最新發展，及第一時間掌握民意與議題的變化，給予候選人最即時而充足的支援，並作為黨中央與候選人、團體組織最重要的橋樑，全黨上下，齊心協力，共同達到「15+的勝選目標」。
江啟臣還說，國民黨不僅要讓黨內青年有機會參與公共事務，獲得成就感，更應該透過青年參與，擴大光譜，藉此機會和社會團體建立連結和彼此認識，他將落實去年全代會所通過的「青年參與」報告案，從制度面與實務面鼓勵更多青年人和社會團體，代表國民黨投入政治事業。
江啟臣表示，公民投票是人民對抗政府獨裁傲慢與錯誤政策最直接的權利，2022選舉更是國民黨展現執政能力，重返執政重要的關鍵時刻，他有能力、有信心、有方法，帶領國民黨闖過1218反萊豬、綁大選2項公投案，2022九合一地方選舉「15+」，若無法達到勝選目標，他願意辭職負責。