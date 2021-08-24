疫苗怎麼選？民調曝4成國人莫德納優先　選高端者多於AZ

國人持續照順序預約施打疫苗，盼提升疫苗覆蓋率抗疫，然而多個疫苗品牌如何選擇，令不少人猶疑。根據台灣民意基金會今（24）日公布最新民調顯示，若能自由選擇AZ、莫德納、BNT或高端等4種疫苗，作為第一選擇的偏好度依序為莫德納40.9%、BNT23.8%、高端11.3%、AZ9.5%。

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台灣民意基金會針對疫苗施打狀況所做最新民調顯示，目前20歲以上國人2.6%已完成二劑施打，50.7%已打了一劑，25.2%已登記還沒施打，10.9%還沒輪到登記，3.7%因個人身體因素不適合打疫苗，2%因考慮疫苗多少都有副作用而拒打，1.3%因沒有想打的疫苗，0.8%沒時間去打，0.5%不會上網登記，2.4%不知道，顯見台灣人對疫苗接種相當踴躍，相當配合政府法令登記和接種，拒絕施打疫苗的人估計不超過5%。

另針對已登記施打疫苗的國人如何選擇，民調結果發現，12.6%的國人單選 AZ，29.2%單選莫德納，3.2%單選高端，29.8%選擇AZ或莫德納，0.9%選擇AZ或高端，0.4%選擇莫德納或高端，3.9%選擇 AZ、莫德納、高端，14.4%尚未登記，5.6%不知道、拒答。換言之，最新情況顯示，在20歲以上台灣人中，登記莫德納或 AZ 者居第一，其次是單選莫德納，第三是單選 AZ，第四是莫德納、AZ或高端，第五是單選高端，其他疫苗選項都在1%以下。大致上，國人傾向選擇外國疫苗，登記選擇國產高端疫苗的人相對稀少。

至於若可自由選擇，在AZ、莫德納、德國BNT/輝瑞、高端，共四種疫苗中，會優先選擇哪一種，結果顯示，有40.9%國人優先選擇莫德納，23.8%選BNT/輝瑞，11.3%選高端，9.5%選AZ，14.6%沒意見、不知道。由此可見，美國莫德納疫苗是台灣人的最愛，其次是德國 BNT/輝瑞，國產高端受歡迎程度高於英國AZ。

若加入政黨傾向因素來看，民進黨支持者第一選擇是莫德納34.7%，第二高端25.3%，第三AZ14.7%，BNT/輝瑞 13%殿後，12.2%不知道；國民黨支持者第一選擇莫德納 51.2%，第二 BNT/輝瑞29.7%，第三AZ9.3%，高端1.5%殿後，8.3%不知道；民眾黨支持者第一選擇莫德納44.4%，第二BNT/輝瑞42.6%，第三AZ5.1%，沒有人選高端，18.8%不知道；中性選民方面，第一選擇莫德納 41.3%，第二BNT/輝瑞 24.9%，第三高端6.6%，AZ6.3%殿後。

另關於國人對總統蔡英文接種國產疫苗高端的態度，有20.3%非常贊成，29%還算贊成，

15.3%不太贊成，14.4%一點也不贊成，21%沒意見、不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，49%基本上贊成蔡英文施打國產疫苗高端，3成左右反對。

本次調查訪問期間是 2021年8月16至18日3天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98%。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。