中捷推出現金回饋　搭越多回饋越多

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市長盧秀燕今（24）日主持市政會議表示，中央宣布警戒降為二級後，市民生活逐漸放鬆出門，8月11日開始台中捷運每日通勤人數都破萬人，加上9月1日即將開學，台中市有近40萬師生將通學，為此中捷提出優惠專案，旅客每月搭乘40到49次，次月回饋上個月搭乘金額的20%；每月搭乘50到59次，隔月回饋25%；每月搭乘60次以上，隔月可獲回饋30%，相當於打七折，非常優惠。
台中捷運公司表示，捷粉回饋比例是依每卡每月搭乘次數決定，搭乘次數是以完成「進站刷卡、出站扣款」為1次。回饋金於次月4日後，至車站加值售票機或詢問處旁的票卡查詢機靠卡，即會存入電子票證中（超過6個月將逾期無法領取），回饋金加入進電子票證後無使用期限，用途不限於搭乘捷運，也可用於購物等日常消費。捷粉回饋專案施時間自今年9月1日至明年8月31日，為期一年。
中捷公司表示，捷粉回饋不須事先申請，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通或愛金卡）搭乘台中捷運，都可累計搭乘次數；提醒旅客要享搭越多回饋越多的好康，最好養成使用同一張票卡的習慣，才能集中累積搭乘次數並獲得最多回饋金。除一般電子票證適用外，台中市敬老愛心卡，不但搭乘享5折，還可扣點數免費搭，並可累計搭乘次數享回饋；台中兒童卡也可享有搭乘5折優惠及累計搭乘次數回饋。
中捷公司指出，配合捷粉回饋專案推出，9月1日起台中捷運app也全新改版，旅客下載中捷app並綁定使用的電子票證卡號，就可隨時查詢搭乘次數及可回饋金額。除現金回饋、搭越多回饋越多之外，中捷公司還會陸續推出更多捷粉好康。