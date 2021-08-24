COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

快訊／陳時中：本土確診再添1例、1人死亡

▲中央流行疫情指揮中心今（24）日舉行記者會，說明最新疫報（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心今（24）日舉行記者會，說明最新疫報（圖／NOWnews資料照片）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-24 14:06:52｜2021-08-24 14:16:37

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增之1例本土病例(案16044)，為本國籍70多歲男性，8月22日因其他原因就醫，採檢後於今日確診(Ct值37.7) ；衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，目前匡列家庭接觸者1人，列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案15877)，為80多歲女性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月27日出現食慾不振症狀，並於同日死亡；後因同住家人確診(案15851)，故於8月5日進行採檢，8月6日確診(Ct值23.8)。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月22日累計公布14,727位確診個案中，已有13,621人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，8月24日本土確診有1例、境外5例、死亡個案1例。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，8月24日本土確診有1例、境外5例、死亡個案1例。（圖／指揮中心）
今日新增5例境外移入個案均為男性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自日本(案16043、16045、16048)、印度(案16046)、土耳其(16047)入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於8月12日至8月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,524,269例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,507,456例排除)，其中15,938例確診，分別為1,378例境外移入，14,507例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計829例COVID-19死亡病例，其中821例本土，個案居住縣市分布為新北市408例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，截至8月24日，新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14507例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，截至8月24日，新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14507例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，截至8月24日，新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，截至8月24日，新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀