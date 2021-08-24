45%國人滿意蔡英文施政　不滿意者較7月減少

總統蔡英文第二任期已過1年，仍因全球疫情影響，執政的一大重點仍是防疫，疫情的走勢更可能直接左右滿意度等民調數字。依據台灣民意基金會今（24）日公布的最新民調顯示，20歲以上國人有10.6%非常贊同蔡英文執政表現，34.7%還算贊同，22.6%不太贊同，18.9%一點也不贊同，13.3%沒意見或拒答，現階段支持蔡英文的約有45%，仍多於反對的42%。

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台灣民意基金會今日公布最新民調，針對「您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」詢問結果顯示，10.6%非常贊同，34.7%還算贊同，22.6%不太贊同，18.9%一點也不贊同，13.3%沒意見、不知道或拒答。數據顯示，台灣社會內部對蔡英文執政表現好壞看法分歧，目前贊同者略佔上風。蔡英文的贊同度與7月相較大致相同，惟不贊同度下降3.7%。

依據台灣民意基金會的民調顯示，目前蔡英文的民意支持度是2020年1月總統大選結果揭曉以來最低的時段，連續4個月聲望都在45%上下徘徊。進一步分析可見，20至44歲公民中，有不到5成的人贊同蔡英文，並有4成以上的人不贊同；而45至64歲公民則是不贊同明顯多於贊同的人；65 歲以上公民，則是贊同的人遠多於不贊同的人。值得注意的是，和去年5月相比，93%的20至24歲以下公民力挺蔡英文，如今只有47%力挺。

若以政黨傾向來看，民進黨支持者88%贊同蔡英文，國民黨76%不贊同，民眾黨74%不贊同，中性選民則有44%不贊同，33%贊同。