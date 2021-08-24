1萬教師造冊只給5千劑　林奕華轟衛福部：到底怎麼開學？

我是廣告 請繼續往下閱讀
林奕華表示，眼看就要開學了，全台灣還有幾萬名老師沒打疫苗，在媒體和社會各界關心師生健康和安全的壓力下，中央流行疫情指揮中心終於又撥出疫苗，但經了解，光是台北市就還差約3千劑，「疫苗數量不足、分配不均是政府政策失當，怎讓老師們來承擔後果？」
林奕華說，這2周都持續有教師夥伴反應實體開學的各種問題，其中最多教師抗議的就是疫苗不足。根據台北市政府最新統計，高中職以下符合第一階段需要補打、第二階段造冊以及實習教師等共送出名冊有10,528人，但本周中央配送給台北市政府讓老師施打的疫苗數僅5800劑。若扣除這段時間已自行施打者，台北市會有約3千位老師還是連第一劑都打不到。中央對教師打疫苗的政策不只消極且緩如牛步，全國到底還有多少老師還沒打疫苗？衛福部說還在統計、教育部說沒有資料，是沒有統計還是不敢統計？
台北市教師對於造冊1萬劑卻只給5千劑的做法非常焦慮，尤其未施打疫苗的正式老師和代理代課老師，能否順利進入學校授課還不得而知，且每周必須提供快篩證明又要維持多長時間？對此，林奕華要求國教署和衛福部，務必落實蘇貞昌院長的公開承諾，讓校園內的教師都完成疫苗施打，要做到正常開學不光是嘴上講講，請中央給疫苗、給經費、給人力，給老師們最好的支援，讓老師們安心授課，讓校園防護力更全面。
另外，針對各縣市政府苦於防疫經費不足的問題，林奕華也再次籲請教育部應增加校園防疫經費，原本以一位學生100元估算遠遠不夠。這也導致各校對於未施打疫苗的各類老師能不能完全申請公費快篩仍是一頭霧水。