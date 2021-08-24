林鶴明槓上柯文哲　北市府酸：跟富二代跑了就別臨去秋波

台北市長柯文哲日前因為幫走私品種貓發聲，在臉書上PO文直言「不能善待動物，不算是進步的國家。」不過柯文哲也遭到議員起底，阻擋北市動物之家的相關改建。對此柯文哲昨（23）日澄清，表示是因為工程預算暴增，並且也在考量另外選址重建。





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柯文哲也不忘反酸總統蔡英文「半夜發文我就知道隔天要被攻擊了」，此番說法也讓柯文哲的前發言人、民進黨副秘書長林鶴明反擊，強調「你又不是走私者，攻擊你要幹嘛？」並質疑之所以會被攻擊，「其實是你的小編沒搞清楚柯市長的人設，才害你被質疑。」





林鶴明直言，那天蔡英文為了那一篇臉書文，持續盯著幕僚抓重點，好好處理跟社會說明，搞到七晚八晚的不是為了柯文哲，是為了確認行政部門處置情形的結果。「講難聽點，柯文哲三個字就從來沒出現在大家的討論範圍內。」林鶴明說，柯又不是走私者，攻擊要幹嘛？就算被攻擊也是因為臉書小編沒有搞清楚「柯市長的人設」，所以才會害你被質疑。





對此台北市政府發言人陳智菡今天上午也在臉書PO文回擊林鶴明，直言「變心了要跟富二代走就不要在那邊臨去秋波。」陳智菡表示，針對動物之家的相關爭議，柯文哲都在記者會上說明相關緣由，「但疫苗、紓困、振興，貴黨推出的政策很多，與廣大民意背道而馳時，怎不見副秘出來大力辯護澄清？」





陳智菡直言，君子絕交不出惡言，但對於選擇永遠站在執政者那邊的專業政治從業者來說，似乎沒有這件事。「拜託恐怖情人『們』，不愛了就不愛了，變心了要跟富二代走就不要在那邊臨去秋波。」陳智菡說，除了批評柯文哲，請善用各位的行政資源，不要只會操弄網軍、顛倒是非、愧對民主，也請相信「沒有你們，柯文哲會過得更好。」



