蘇貞昌內閣民調　25至64歲國人過半數不滿意

行政院長蘇貞昌上任超過2年半，期間台灣經歷非洲豬瘟、COVID-19疫情等影響，防疫成了執政重點之一。依據台灣民意基金會今（24）日公布最新民調顯示，在20歲以上台灣人中，45%基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，約48%的人不滿意，顯示大眾對蘇內閣整體施政表現褒貶不一，看法分歧，但不滿意者略多一些。

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台灣民意基金會今日公布最新民調，針對「您滿意或不滿意行政院長蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現？」詢問結果顯示，10.5%非常滿意，34.7%還算滿意，22.6%不太滿意，25.1%一點也不滿意，7.1%沒意見、不知道、拒答。

由民調結果可見，在20歲以上台灣人中，45%基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，約48%的人不滿意，顯示大眾對蘇內閣整體施政表現褒貶不一，看法分歧，但不滿意者略多一些。和上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人略升 1.1%，不滿意的人減少2%，台灣民意基金會董事長游盈隆分析認為，

而從整體趨勢看，蘇內閣已連續3個月施政不滿意度高於滿意度，雖然滿意與不滿意的差距在縮小中，但這仍是蘇內閣自2019年1月成立以來從未發生過的現象，游盈隆認為，此次民調

另從年齡層來看，25至64歲青中壯公民明顯過半數不滿意蘇內閣，而20至24歲年輕公民則有55%滿意；65 歲以上公民，則是滿意的人比不滿意的人多7.7%。

從政黨傾向來看，民進黨支持者有86%滿意蘇內閣，國民黨支持者83%不滿意，民眾黨支持者73%不滿意；中性選民則有53%不滿意，33%滿意。

另民調也調查國內主要政黨傾向，共有27.8%國人最支持民主進步黨，20.2%選擇中國國民黨，10.3%台灣民眾黨，2.9%時代力量，1.8%台灣基進，0.5%其他政黨合計，36%沒特別支持哪一個政黨，0.4%不知道、拒答。

與7月相比，各大小政黨支持度沒有大的變化，民進黨略減0.5%，國民黨下滑1.7%；台灣民眾黨下滑1%；時代力量和台灣基進的變化都在0.5%以內。中性選民則明顯上揚4%。

本次調查訪問期間是 2021年8月16至18日3天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98%。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。