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接種高端疫苗後仍工作一整天　蔡英文：完全不受影響

▲總統蔡英文接種完高端疫苗後，仍進行一整天的工作行程。（圖／取自張惇涵臉書）
▲總統蔡英文接種完高端疫苗後，仍進行一整天的工作行程。（圖／取自張惇涵臉書）

記者林莞茜／綜合報導

2021-08-24 11:33:04

國產高端疫苗在23日開打，總統蔡英文一早就前往台大醫院接種，晚間她在臉書上分享施打疫苗的全紀錄，並稱接種的時候不會痛，後續一整天的工作行程也未受到影響。總統府發言人張惇涵也請民眾放心，透露在接種完疫苗後，蔡英文回到官邸繼續工作，下午前往國軍相關營區視察，感念823精神、向國軍弟兄姊妹捍衛國土家園的辛勞道感謝。

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高端疫苗在23日開打，蔡英文也前往接種安民心，昨日晚間她在臉書上分享自己接種的全紀錄，並與網友表示，她在接種的時候不會痛，而且一下子就結束了，在接種後，她一整天的工作行程，完全沒有受到影響，也相當感謝台大醫院醫護團隊的協助，以及所有醫護人員的辛苦付出，最後蔡英文再次提醒，有符合預約資格的民眾，到24日18時為止都可以進行預約接種，要記得把握時間預約，儘早完成接種。

總統府發言人張惇涵則提到，總統施打疫苗後的身體狀況健康良好，請大家放心，而且剛剛他們才結束一場會議。張惇涵說，總統每天都有密集的會議或行程，在一早打完疫苗後，總統回到官邸，與東京奧運的選手們，進行第三梯次的視訊對談，很感謝大家的分享，對於政策的各項建議，他們都一一紀錄了下來，後續會與行政團隊共同研商處理，大家一起努力，把台灣運動選手照顧得更好，把運動環境做得更好。

昨日適逢823金門戰役63週年，基於避免跨島移動的防疫考量，張惇涵說，總統今年並未像前兩年，安排前往金門的行程，但她在下午先後前往肩負國防自主重要任務的「軍備局生產製造中心」，以及國土防衛第一線的「防空暨飛彈指揮部」相關營區視查，感謝國軍弟兄姊妹捍衛國土家園的辛勞。

▲總統蔡英文接種高端疫苗。（圖／記者林柏年攝影2021.08.23）
▲總統蔡英文在23日一早就前往台大醫院接種高端疫苗。（圖／記者林柏年攝影2021.08.23）

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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