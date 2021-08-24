役男入伍接種疫苗　國防部：透過部會協調提出需求

為避免軍中入伍新兵群聚感染，總統府發言人張惇涵今（24）日表示，蔡英文總統指示國防部比照國軍官士兵模式，為入伍役男施打疫苗，也已經請行政院邀集國防部與中央流行疫情指揮中心共同研商，擬定後續執行計畫。國防部表示，將透過部會協調提出疫苗需求。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-24 11:52:05｜2021-08-24 11:54:11
針對軍事訓練役役男施打疫苗，國防部今日舉行線上記者會，發言人史順文少將答覆媒體詢問指出，有關軍事訓練役役男入伍接種疫苗目前已有初步討論，至於執行細節會透過部會協調妥善規劃，國防部也會提出疫苗需求。
針對外界關注入伍役男是否以接種國產高端疫苗為主，軍方官員表示，原則上只要衛福部撥配疫苗下來就會安排官兵施打，若有官兵不想施打特定廠牌疫苗也不會強迫， 一切尊重官兵意願，等下批疫苗分配再安排接種。
今年6月新冠肺炎疫情嚴峻期間，國防部依據疫情指揮中心分配，依類別、順位安排官兵接種疫苗。據了解，大多數官兵接種AZ疫苗，空軍飛官則接種莫德納疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。