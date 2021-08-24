防堵非洲豬瘟破口 關務署要求最高風險業者不得併袋通關
國內日前首度查獲國內出現走私肉品挾帶非洲豬瘟病毒，行政院長蘇貞昌要求財政部請關務署提出防堵與解決辦法。關務署今（24）日表示，已依關稅法第84條規定廢止仲賀國際物流有限公司報關業務證照，亦檢討快遞貨物通關及查緝作為，依快遞業者進口違規情節滾動修正其風險等級，要求最高風險等級業者不得併袋通關。
記者顏真真/台北報導
2021-08-24 11:39:02
警方在8月19日查獲越南進口非法豬肉製品71公斤，並經行政院農委會動植物防疫檢疫局檢出非洲豬瘟病毒後，關務署與各機關組成專案小組清查貨品來源，確認是仲賀國際物流有限公司申報的空運快遞貨物，由於這家公司屢次違規且這次情節重大，台北關今日已依關稅法第84條規定廢止該業者報關業務證照。
關務署進一步指出，台北關除對涉案報關業者來自越南航班的進口貨物執行全面拆袋進倉及100%查驗，廢止其報關業務證照，之後如發現其他高風險業者有違規情事者，其進口快遞貨物比照辦理，以嚴堵破口，維護守法業者權益。
至於海關將持續加強查緝來自非洲豬瘟疫區的豬肉製品，網路流傳「食品類貨物暫停通關」訊息，關務署澄清，這並非事實。
不過，關務署檢討快遞貨物通關及查緝作為，依快遞業者進口違規情節滾動修正其風險等級，並要求最高風險等級業者不得併袋通關。同時將持續辦理X光影像判讀教育訓練，精進AI輔助肉品查緝系統，強化分析查獲肉製品案件申報資料，擴大攔查高風險貨物，與防檢局等邊境管理機關共同合作，全力防堵非法豬肉製品入境。