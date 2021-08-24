新北庇護中秋線上特賣　侯友宜、黃子佼攜手代言促銷

中秋節即將到來，新北市政府勞工局特籌劃新北庇護四大商城「庇護暖中秋－愛心大獻禮」線上暖心展售會，也加碼推出不限金額全面85折並加贈精美小物優惠活動；新北市長侯友宜及代言人黃子佼今（24）日也特別出席特賣的活動，攜手力推。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-24 11:38:16
侯友宜表示，在庇護工場工作的身心障礙員工，每一位都像我們的孩子，希望各大企業與市民朋友們能夠一起掏出新臺幣購買支持，在今年疫情影響特別艱困之時，感謝黃子佼信守承諾再次接下代言重任，相信在黃子佼的力挺，能讓庇護工場業績與去年一樣再次逆勢高飛。
勞工局指出，新北市的庇護工場，今年也推出多款優質禮盒，像是喜憨兒庇護工場與幾米合作的「遇見夢想月餅禮盒」、唐氏症基金會愛不囉嗦手作體驗館「璀璨幻月綜合酥禮盒」、集賢庇護工場的「花饗月圓禮盒」、慈育庇護工場「臻饌伴月禮盒」，及超級可愛的慈泰庇護工場「幸福樂章．小協奏餅乾禮盒」、愛盲庇護工場「花好月圓-酥餅禮盒」等，都是中秋送禮的最佳首選。
勞工局身障就業輔導科長盧志銘歡迎市民朋友到yahoo、PChome、蝦皮購物，及露天拍賣平台的「新北市庇護工場網路商城」購買中秋商品；此外，9月21日前購買，不限消費金額全面85折並加贈精美小物，想了解更多活動的相關訊息，可上新北勞動雲臉書或致電勞工局(02)2960-3456分機6588洽詢。