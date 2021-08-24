農遊券面額很吉祥！至少發放200萬張 搭配五倍券更超值
本土疫情趨緩，行政院預計推出「五倍券」方案振興經濟，農委會將比照去年發放「農遊券」來刺激農業旅遊和農產品消費，農委會今（24）日表示，新版農遊券會高於250元且面額「非常吉祥」，張數至少200萬張，可以用來旅遊和購買農產品，不過領取方式將由行政院統一規劃，不再像去年一樣分開登記、領取。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-24 11:53:19
農委會去年發放12.5億元的農遊券，帶動44.6億元以上的消費，事後調查更發現有高達75%的民眾因此踏入農業場域消費，今年農委會宣布將推出「新版農遊券」，副主委陳添壽今日透露面額數字會非常吉祥，並且高於去年的250元。
陳添壽說，農遊券跟五倍券可分開使用，不過兩者加乘使用「面額一定會長胖跟長高」且面額數字還會非常吉祥，並規劃推出張數至少200萬張，但目前相關方案還未拍板定案。
陳添壽同時表示，農遊券可以用來農村旅遊，也可以到農漁會購買農產民支持農漁民，他希望今年的規劃，可以帶動小農產品的消費，讓全台2700多個據點都能被普遍消費照顧。
針對面額數字「很吉祥」，媒體追問是588、666、688還是888？陳添壽語帶保留，僅表示具體內容過幾天應該就能出爐，相信會給大家一個很好的答案。至於農遊券領取方式，陳添壽說今年將由行政院統一規劃，將各部會的振興方案融合，就不再各自透過自己設計的App或網站抽籤，希望能讓行政流程更加簡化、更便民。