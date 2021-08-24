讓民眾喝水更安心　蔡其昌爭取外埔自來水管線汰換

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蔡其昌表示，解決海線地區的自來水管線汰舊換新，「讓沒有水的有水喝，有水的喝的更安全」，將PVC老舊管線汰換為DIP（自來水用延性鑄鐵管），讓水的品質提升，同時也解決水壓不足問題。
蔡其昌也說，面對極端氣候，只有透過汰換工程，才能讓漏水率下降，將流失的珍貴水資源回收回來，用在人民身上。他會繼續努力，一件件解決大家所關心的民生問題，感謝自來水公司全額補助3621萬經費，海線地區自來水普及率將持續提升。
議員施志昌表示，外埔三里的自來水管線汰換，有助於區域自來水品質提升，感謝蔡副院長爭取中央經費，路權區塊將由他來協調市政府、公所取得。施志昌同時強調，計畫範圍內尚未裝設自來水的用戶，可以把握此次管線汰換機會申請安裝，相關路修費將由自來水公司全額吸收。
大甲營運所主任王仁昭說，此次外埔區自來水管線汰換計畫總經費3621萬，由台水公司全額負擔，將進行總長4794公尺管線汰換，主要幹道升級為200mm DIP管線共1715M，巷道內升級為100mm DIP管線共3079M，涵蓋區域為外埔區甲后路3段（及巷道）、中山路、甲后路5段185巷等，受益戶數達1421戶，完竣後將辦理路面刨除加封作業提升道路品質，預計110年10月底前設計完成，111年4月底前完工。