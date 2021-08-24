廣效型冠狀病毒疫苗或許不是夢　關鍵在SARS身上

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研究人員表示，曾感染過嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的人，在近20年後接種美國輝瑞大藥廠（Pfizer）COVID-19疫苗時，產生了令人難以置信的強大免疫反應。
除此之外，這些人產生的抗體對所有已知的COVID-19變異株，以及未來可能傳給人類的動物冠狀病毒都有效。
SARS病毒是2003年新發現的一種冠狀病毒，其傳播力、毒力、致病力均比一般呼吸道病毒強，患者可能發生肺纖維化，甚至引發呼吸衰竭而死亡，當時疫情蔓延到4大洲20多國後，SARS全球性爆發才得以遏止。
杜克-新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS MedicalSchool）新興傳染病計畫（Emerging InfectiousDiseases Program）資深研究員王林發（Wang Linfa，音譯）說：「我們的研究指出了研發下一代疫苗的新策略，不僅將有助我們控制當前的COVID-19疫情，或許還能預防或降低相關病毒未來引起疾病大流行的風險。」
在這項研究中，王林發和他的團隊將接種輝瑞疫苗的受試者分成3組，分別為8名SARS康復者、10名健康者和10名COVID-19康復者，比較疫苗在他們身上產生的免疫反應。
研究人員推測，曾感染過SARS的人接種輝瑞疫苗，可能產生不同的免疫反應。
結果顯示，在3組人當中，SARS康復者的免疫反應最強大。只有他們產生的抗體，能夠抵禦包括COVID-19變異株和動物冠狀病毒等10種不同的冠狀病毒。
相關研究19日刊登於「新英格蘭醫學期刊」（TheNew England Journal of Medicine）。
兩名與研究無關的傳染病專家表示，這項研究似乎大有可為。
美國梅約醫院（Mayo Clinic）疫苗研究小組（Vaccine Research Group）創辦人波蘭（Greg Poland）說：「他們對多種不同的冠狀病毒產生了非常廣效和高濃度的中和抗體，這引人關注且令人印象深刻。」
但他也說，這項研究規模很小，還須針對相關概念進行更多研究，才能研發出新的疫苗。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1100824