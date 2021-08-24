研究：氣候變遷加劇下　西歐洪災發生機率增至9倍

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法新社報導，氣候專家採用愈來愈專業的歸因科學，愈來愈能發現人為氣候變遷與特定極端氣候事件的關聯性。
為了計算氣候變遷影響降雨進而引發洪災的數據，科學家分析天氣紀錄與電腦模擬數據，比較今日與以前的天氣。由於人為碳排放，今日氣溫約上升攝氏1.2度。
他們聚焦在一到兩天的雨量，發現有兩個雨量特別多的地區，上個月的降雨量前所未見。
在德國阿爾（Ahr）與埃爾弗特（Erft）地區，在最嚴重時，一天下了93毫米的雨量。比利時謬司（Meuse）地區在兩天內出現破紀錄的106毫米雨量。
他們計算，比起氣溫尚未上升的前工業時代，在今日氣候暖化的情況下，洪災發生的機率高出1.2到9倍。
根據世界氣候歸因組織（World WeatherAttribution）編撰的研究報告，由於人為造成的氣候暖化，在德國、比利時、荷蘭、盧森堡地區的類似降雨，現在多出3到19%。
德國氣象局的克萊恩卡本（Frank Kreienkamp）說：「氣候變遷不僅提高（洪水發生的）可能性，還增加洪災侵襲強度。」
牛津大學環境變遷研究所（Environmental ChangeInstitute）副所長奧托（Friederike Otto）說，從這些地區發生洪水可得知，「即便是已開發國家也無法避免受到極端天氣嚴重衝擊，而我們見過的這些極端天氣還會隨著氣候變遷惡化」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1100824