陳其邁就職周年　議會藍綠各自解讀

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高雄市議會國民黨團召開陳其邁市長就職一周年政績記者會，認為市長陳其邁的四大優先，各個都說優先，但是如果一個一個拆開來看，它很多的優先，現在都是大幅度的進度落後，流於畫大餅口號，不然就是大內宣，所以國民黨團要求陳其邁為高雄做好十件事，包括保障公安、防治水災、解決空汙、降低失業、拒絕萊豬、振興經濟、穩定財政、維護道路、防範疫情、改善治安。
民進黨團則給予99分的高評價，民進黨團強調，市府「緊緊緊團隊」的施政成果值得肯定，近來多家媒體民調均顯示，高雄市長陳其邁帶領的市政團隊獲得高滿意度，民進黨團今也召開記者會，肯定市府團隊執政1年來，確實將「2年拚4年」的口號化為實際行動，施政成績有目共睹，但也提醒市長要留意疫情下的市府財政平衡問題，並持續加強高雄市應對極端氣候的能力，期許團隊繼續努力，留下1分空間，盼市長能持續努力、越做越好，朝「高雄一百、施政滿百」的目標前進。
高雄市長陳其邁則認為，成績應該由市民來打分數，但是在這一年，市府緊緊緊市政趕工，讓市政能夠全面動起來，讓整個高雄能夠脫胎換骨，這是做為一個高雄子弟、在地的市長要努力的事情。
陳其邁說，很快一年就過去，希望在未來的一年能更加速擴大招商引資，在高雄把全國或者是在整個全球的半導體的供應鏈，建構一個最完整的生態系，讓高雄的產業轉型，創造更多就業機會，也全數在推動包括現在的捷運紅線、黃線等這些重大的交通建設，來改善我們的生活品質，讓市政動起來，這個是我的責任，我們也會努力緊緊緊。