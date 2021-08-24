立委致函邀請立陶宛議長訪台　外交部：歡迎交流促進情誼

立陶宛宣布同意台灣設立代表處後，遭遇到一連串來自中國的外交威脅。立法院「台灣與波羅的海三國國會友好協會」會長、立委邱志偉致函邀請立陶宛國會議長Viktorija Čmilytė-Nielsen在疫情趨緩後訪台，外交部表示，歡迎透過國會交流管道協助增進雙方友好情誼。





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外交部今日舉行線上記者會，外交部副發言人崔靜麟表示。邱志偉委員致函邀請立陶宛國會議長Viktorija Čmilytė-Nielsen、友台小組主席Matas Maldeikis及外委會主席Žygimantas Pavilionis在疫情趨緩情況下適時訪台，外交部表示歡迎，同時感謝邱會長及許多支持我國強化與立陶宛等波海國家關係的立法委員，透過國會交流管道協助增進雙方友好情誼。





崔靜麟表示，立陶宛位處捍衛民主自由體制的前線，與台灣是理念相近的友好夥伴，立國的國會對我國也十分友好，雙方互動密切。過去連續兩年，立陶宛超過半數的國會議員曾聯名致函世衛組織幹事長譚德塞，支持我國參與世界衛生大會（WHA）。深信台立兩國將在自由民主的普世價值基礎上，持續深化並拓展各項領域的交流合作，全面提升兩國的實質關係。





針對中國對立陶宛外交威脅，外交部表示，正密切注意自從立陶宛政府決定同意台灣設立代表處後，所遭遇到一連串來自中國等威權體制逼迫其退讓的各種複合式威脅手段，包括最近立陶宛媒體所報導中國暫停審查其食品進口申請，以及停止出口關鍵原物料等經貿報復及壓迫措施，其他還包括外交降級、軍事演習、邊境難民問題、網路駭客入侵及影響力操作等多重艱難考驗，企圖施壓立陶宛改變與我國強化關係的決定。





外交部強調，台灣與立陶宛乃共享自由、民主與尊重人權、法治等核心價值的友好夥伴，面對威權體制窮盡一切手段的逼迫威脅，台灣積極拓展與立陶宛等波海國家關係的堅定決心從未改變，也將會繼續串連美國行政部門、國會、歐盟及其他支持民主自由的理念相近國家，全力聲援立陶宛，展現民主陣營不受脅迫、堅守立場的團結力量！





外交部重申，嚴正反對將涉及人民生存福祉的正常經貿往來當作制裁報復的工具或武器，以及利用強制手段破壞自由貿易的國際規則。台灣是國際社會中的負責任成員，更是一股良善力量，我們將持續與立陶宛以及民主陣營的眾多關係夥伴密切合作，建立具高度韌性的產業供應鏈，同時透過經貿投資往來，以及科技、教育、文化等領域的交流，創造台立兩國更繁榮進步的未來。



