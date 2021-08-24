6成國人肯定五倍券　近半數滿意蔡政府紓困作為

我國5月起受COVID-19疫情影響，諸多產業都受到衝擊，行政院長蘇貞昌為在疫情稍穩定後振興經濟，已拍板將發行五倍券，且全民不需付1000元即可獲得。台灣民意基金會今（24）公布最新民調顯示，有20%國人非常肯定，40.2%還算肯定，17.9%不太肯定，16%一點也不肯定，5.9%沒意見、不知道、拒答。基金會董事長游盈隆認為，蘇內閣五倍券政策經過風風雨雨後，去除民眾需自付1000元的條件，成為社會絕大多數人歡迎的政策，無疑也是蔡政府自去年8月宣佈開放美國萊豬進口以來，單項最受歡迎的公共政策。

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行政院將發行五倍券，經多方考量後，確定全民不用付1000元即可獲得。台灣民意基金會今日公布最新民調，針對「COVID-19疫情衝擊下，蘇內閣為振興經濟，推出五倍券，每個國民發5000元振興券，而且不必自付1000元。整體來講，您是否肯定蘇內閣這項拼經濟的表現？」詢問結果顯示，20%非常肯定，40.2%還算肯定，17.9%不太肯定，16%一點也不肯定，5.9%沒意見、不知道、拒答。

最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，有60%基本上肯定蘇內閣這項拼經濟的政策措施，34%不肯定。游盈隆認為，蘇內閣五倍券政策經過風風雨雨後，去除民眾需自付1000元的條件，成為社會絕大多數人歡迎的政策。而這無疑也是蔡政府自去年八月宣佈開放美國萊豬進口以來，單項最受歡迎的公共政策。

另針對「民進黨政府面對嚴重COVID-19疫情，針對百姓和企業各種不同狀況，推出各種紓困方案。整體來講，您對這段時間政府紓困工作表現，滿不滿意？」詢問結果顯示，10%非常滿意，38.6%還算滿意，25.3%不太滿意，19.7%一點也不滿意，6.5%沒意見、不知道。

最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，49%基本上滿意政府這段時間的紓困工作表現，45%不滿意。滿意者比不滿意者多 3.6%。

與上個月民調相較，滿意民進黨政府紓困表現的人從42.7%增加到48.6%，提升了5.9%；同時不滿意的人從47.6%減少到45%，下降了2.6%。游盈隆認為，民進黨政府從原本強大民怨中脫困而出，現在已經回到受多數民意歡迎的彼岸。五倍券決策的峰迴路轉無疑是其中關鍵，從結果看，蘇內閣如果堅持原有主張到底，也就是說，「民眾是否須自付一千元，以領取五千元的五倍券」，結果將大不相同。

游盈隆也分析，自2020年5月以來5次調查研究結果，對蔡政府紓困表現滿意的人，前三次都遠高於5成以上，甚至曾高達7成5，但最近兩個月都低於5成，未來如何演變是未知數。

游盈隆也說，對蔡政府紓困表現不滿意的人，前3次都遠低於4成，甚至低到2成1，但現在仍停留在4成5，只比上個月略減2.6%，顯示民怨依然強勁。

游盈隆表示，整體來看，台灣人對蔡政府的紓困表現，前3次都是滿意者遠多於不滿意者，上個月是不滿意明顯多於滿意，現在又回到滿意多於不滿意的狀態，暗示現階段民意起伏不定，主要將隨疫情控制、安全有效疫苗的提供、及政府能否有效紓困和振興而定。

本次調查訪問期間是 2021年8月16至18日3天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98%。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。