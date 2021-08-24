是否派軍進喀布爾救人？外媒：拜登憂「黑鷹計劃」重演
阿富汗淪陷後，美國撤僑及撤離部分阿富汗人的壓力越來越大，美方的救援行動大多維持在喀布爾國際機場，有外媒引述官員消息，拜登(Joe Biden)擔憂類似「黑鷹計劃」(Black Hawk Down)的歷史重演，所以對將援助範圍擴大的機場以外，一直有所保留。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-24 12:12:43
綜合《美聯社》、《每日郵報》等外媒報導，美國政府高層曾討論是否派遣美軍到喀布爾機場外，執行短程飛行任務，談到美國國民與阿富汗民眾撤離進度時，拜登的態度顯得平靜，且消極評論阿富汗政府的快速垮台，並告訴幕僚們，專注於加強喀布爾機場的維安工作。
「黑鷹計畫」是1993年美軍於索馬利亞執行軍事行動時，發生的真實事件，由於情報有誤，導致2架黑鷹直升機被火箭筒擊落，並引發當地民兵與美軍特種部隊激戰，原本單純的捕捉叛軍領袖行動演變成近距離的街道巷戰，直到次日清晨聯合國部隊派出裝甲車才得以撤離，此事造成18名美國士兵死亡，索馬利亞方面估計損失500至1000個民兵。
目前多國政府的撤僑行動仍在持續，但英國、法國的士兵，因不願只躲在喀布爾機場，因而走出機場，分隊進到市內，冒險營救被困的國民及阿富汗人。
相較之下，美國國防部則表示，美軍無力在機場以外行動，範圍只會集中在機場。不過上週國防部透露，曾派遣3架直升機前往喀布爾機場附近的飯店接走169名美國公民；《美聯社》報導則指出，23日清晨，美國特種部隊從喀布爾機場外救出了16位美國公民，而且隨著來自盟國的壓力越來越大，之後不排除會批准此類任務。