每年都收陌生人訊息！她點開內容嗨了 眾全秒懂：超微妙
在社群網站收到交友邀請後，只要對方的資料看起來不是奇怪的人，或是來推銷商品打廣告的，雖然沒有見過面，但有些人都會選擇答應交友邀請，進而成為社群上的好友。日前有位網友就因為一個素未謀面的「好友」做了一個貼心小舉動，讓她覺得很窩心，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 13:09:18
這位網友在知名論壇《Dcard》發了一篇「陌生人每年都祝我生日快樂」的文章，她分享「我覺得蠻酷的，不知道有沒有人也有相同經歷？跟這個人就只是FB的好友而已，打開聊天記錄，除了生日快樂就沒有聊過其他話題，我們是從2016年成為對方好友的」。
她原本以為和這位好友因為互相不認識，所以對話就僅止於此，不過從2016年到2021年這六年的時間，只要她的生日一到，這位「好友」就會來祝她生日快樂，起初原PO也很懷疑「會不會是機器人自動傳訊息」，但是因為好友回覆的內容實在是太可愛了，也讓她懷疑的念頭就此打住。
她接著說「覺得有這種緣分很酷，每年看到心都會暖暖的，儘管只是陌生人。不知道明年的生日會不會也來祝我生日快樂勒，我原本想說到他生日時也來祝福他一下，結果發現他FB根本沒有公開生日」。
貼文一出也引起網友的討論，紛紛表示「該不會是暗戀你多年的人吧？但他藏很好，妳也不認識」、「我也有這樣的臉書好友！」、「跟他認識看看吧」、「我也有過連續三年的」、「我爸就是這樣的人，好像年紀大的長輩都會這樣、「真的是覺得好可愛又好暖」、「我也希望有固定的人跟我說生日快樂」、「我也有欸，真的很奇妙，這種關係」。（實習編輯：王麗雯）