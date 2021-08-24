加強箝制思想？中國民眾受外媒採訪　遭傳喚及軟禁

中國政府箝制異議人士思想，近來加強管力度，尤其向國外吐露中國的實情、新冠肺炎病毒源頭等敏感話題。上海一名退休教師在接受外媒採訪時，談及文革2.0，就被傳喚至派出所。還有一名新冠肺炎病歿患者家屬，才打算接受美國電視台採訪，要出門時遭到社區人員阻止，並強制軟禁，而採訪記者也遭到驅趕。





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根據《自由亞洲電台》報導，上海退休教師顧國平7月時在海外社交媒體發表有關於新冠病毒溯源調查的評論文章，裡頭提及這場席捲全球的疫情，已經造成全球逾1億8300萬人染疫，約400萬人死亡，是一場空前巨大的人間災難。文章中呼籲全世界對新冠病毒進行徹底、全面、完整、深入地追查。之後就被派出所傳喚。在本月19日時，顧國平接受外媒採訪，說現在的中國是「文革2.0版」，又再度被傳喚。





在與警察前往派出所的途中，也發生了激烈辯論，警察直呼顧國平反對共產黨，要讓共產黨下台，還指責他被美國洗腦，顧國平反擊政權更替本身就是自然規律，要吐故納新、受人監督，「制獨裁肯定是不對的。你提倡科學民主，反過來倒行逆施，不允許人家質疑你。」以敢言著稱的顧國平因住家遭強拆，維權近20年來，多次被關黑監獄、刑事拘留及判刑。還被打至4根肋骨骨折。





上海一名不願具名的維權人士向《自由亞洲電台》表示，有關於新冠病毒溯源、文革等問題均成為當局的敏感話題，一旦被發現，警察一定會上門調查，並向當事人發出警告。





▲新冠病毒溯源問題成為中國敏感話題。圖為武漢病毒研究所資料照。（圖／美聯社／達志影像）

另外還有一名新冠肺炎病歿患者家屬張海，打算要接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪，但是記者到了張海所在社區，就遭到保全人員趕走，張海之後要前往約定地點受訪，結果被多名社區委員會人員堵住家門，不准他外出。即使張海打電話報警，但警察表示要他「配合一下」，張海因此被軟禁在家，一直到23日才被解除軟禁。





去年年初，張海的父親在新冠肺炎疫情期間染疫病逝，張海認為，父親去世與當局故意隱瞞疫情有關，隨後向武漢市中級法院起訴湖北省政府以及武漢市政府還有武漢中部戰區總醫院，但當局拒絕受理。



