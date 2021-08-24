退貨服務4大升級！蝦皮購物推出「安心退」省心又省力

為更進一步優化購物體驗，蝦皮購物全新推出「蝦皮安心退」升級退貨、退款流程， 8/23起蝦皮商城、優選（含優選+）賣家啟用「蝦皮安心退」服務，蝦皮購物將作為買、賣家雙方的中介者，協助消費者輕鬆完成退貨、退款需求，買家可無需透過賣家並且減少雙方的溝通成本，相關進度也能透過蝦皮APP一手掌握；此外，也新增「7-11超商退貨」方式，多元的退貨方式也都免運費，為消費者提供更加便利友善的退貨管道，讓消費者真正放心買、安心退！





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2021年疫情無預期升溫，零接觸購物成為大家的日常，同步也帶動民眾線上購買品牌商品的風氣，蝦皮商城的業績表現亦日益增長，於７月首創商城專屬的「商城狂購節」，更創下單日需求量較平日成長3倍的亮眼表現！為了回饋用戶支持，蝦皮購物除了推出「蝦皮安心退」為消費保障再升級之外，也持續再推出「8.25商城狂購節」，攜手知名國際品牌全面25折起，更加碼85折及92折優惠神券，於蝦皮商城購買所有開學需要添購的商品，不僅可享最高現折5000元的誠意優惠價，更可享受15天鑑賞期內真正無負擔的退貨服務，為消費者提供最優質的購買、售後體驗！





蝦皮購物「安心退」 4大升級全面優化購物體驗 退貨找蝦皮省心又省力！！





蝦皮購物為了持續帶給用戶良好的購物體驗，蝦皮購物全面升級退貨流程，推出「蝦皮安心退」服務，4大功能優化你的購物體驗！網購退貨不再需要花費大把時間、心力進行退貨溝通，有了蝦皮安心退，8.25商城狂購節讓大家消費更安心、購物有保障！





蝦皮安心退4大優化。蝦皮購物成為退貨中介者，買家申請退貨後，退貨退款案件將直接受理，蝦皮購物將介入處理退貨退款流程，為買、賣雙方節省退貨心力。也支援超商、宅配退貨，退貨物流依照賣家設定，可支援7-11超商寄件、物流取件、或其他賣家安排之多元退貨方式。退貨免運費，





買家申請退貨後，買家無須支付退貨運費，輕鬆退貨0負擔！退貨狀態隨時掌握，蝦皮購物透過系統整合退貨、退款申請，將退貨流程完整揭露，買家可於蝦皮APP一手掌握退貨進度與結果，讓買家更安心、賣家更省心。(賣家所安排之物流商不包含於此)





▲蝦皮購物即日起(0823)全新推出「蝦皮安心退」，退貨服務4大升級。（圖／資料照片

另外，9月開學季即將到來，當然要用購足平板、筆電、3C用品等來打造新氣象！蝦皮購物「8.25商城狂購節」祭出最受歡迎的商城299元免運券2張、最高折抵2500元的85折優惠神券，此券搭配Microsoft微軟 Surface Go 2超值組合最高現省13350元，只要19938元就能帶回家，搭配國泰世華蝦皮購物聯名卡再享最高回饋15%。另外，蝦皮寶箱抽限量蝦幣25倍回饋券，今年暑假蝦皮購物邀你一起用狂購收心上學趣！





為回饋用戶支持，蝦皮購物打造開學必備3C組合包，從筆電到硬碟最低25折起。APPLE MacBook Air M1 13吋筆電活動價30000元有找、SP 256G固態硬碟流血價25折只要400元、威剛Premier 256GB 記憶卡也只要749元；還有限定價27300元的iPhone 12 128G、下殺25折的AirPods Pro，讓你輕鬆走在3C潮流最前端。宿舍必備物品也祭出精選優惠，破盤價625元的岱思夢冰晶涼感枕讓你擁有一夜好眠；破天荒25折的雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露 50ml 組合，不到2000元就能養出迷人水煮蛋肌。外宿想要擁有自己的洗衣機嗎？下殺77折的LG智慧變頻洗衣機14000元有找、P&G洗衣膠球補充包３包裝優惠價也只要250元，至於宿舍內娛樂，就交給下殺25折只要750元的HomePod mini，讓你開學也能隨時開趴！





(服務細節依賣家設定有所不同，詳情請參考蝦皮安心退網頁)



