COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美病毒溯源追查到期　中國宣傳機器火力全開備戰

▲美國總統拜登下令情報機構追查COVID-19病毒來源的期限今天到期，中共大小官媒及中國外交部23日全面備戰（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登下令情報機構追查COVID-19病毒來源的期限今天到期，中共大小官媒及中國外交部23日全面備戰（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-24 12:36:32

（中央社記者邱國強北京24日電）美國總統拜登下令情報機構追查COVID-19病毒來源的期限今天到期，中共大小官媒及中國外交部23日全面備戰，火力全開對美國口誅筆伐，同聲質疑美方的調查「不具科學性」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著拜登（Joe Biden）美東時間5月26日下令美國情報機構90天內，查清2019冠狀病毒疾病（COVID- 19）來源的期限，將於8月24日到期。進入8月，中共官媒及中國官方的輿論反擊動作明顯加強。雖有阿富汗議題一度分散注意力，但反擊力道不減反增。

除不斷發表文章及利用外交部例行記者會發聲外，更有媒體發起「網路連署」，要求美方先讓國際專家調查本國的生物實驗室，針鋒相對。此外，中國外交部還特地在13日邀請各國使節，針對病毒溯源舉行吹風會，對此事先「消毒」。

人民日報23日以「情報部門搞溯源，這科學嗎」為題發表評論，內容重申中國一貫立場，除對美國情報部門介入對病毒調查的可靠性提出強烈質疑外，還聲稱這些部門曾為美國發動伊拉克捏造證據，「黑歷史早已世人皆知」。

同一天，科技日報也發表立場的相同的文章，指出全球醫療、生技專業科學家，無人保證能在900天內全面完成病毒溯源。但美國情報部門卻要「按照雇主要求90天交貨」，相關報告內容的真偽可想而知，除了必然是「假貨、黑貨」，也違背了起碼的科學常識。

屬外宣機構的中國環球電視網（CGTN），23日的播出重點也把反擊美方病毒溯源，置於近來熱門的阿富汗問題之上，並搭配資料畫面及先前對外籍人士的訪談，鞏固中方的一貫立場；而央視新聞也不斷發表短篇評論，質疑美方的病毒溯源是在為自己的防疫不力甩鍋。

至於官方，中國外交部發言人汪文斌23日透過例行記者會聲稱，美國是「生物實驗室安全記錄最糟糕的國家」，「不要再往別人身上潑髒水，先把自家實驗室的情況調查清楚再說」。（編輯：沈朋達）1100824

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀