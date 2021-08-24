美病毒溯源追查到期　中國宣傳機器火力全開備戰

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除不斷發表文章及利用外交部例行記者會發聲外，更有媒體發起「網路連署」，要求美方先讓國際專家調查本國的生物實驗室，針鋒相對。此外，中國外交部還特地在13日邀請各國使節，針對病毒溯源舉行吹風會，對此事先「消毒」。
人民日報23日以「情報部門搞溯源，這科學嗎」為題發表評論，內容重申中國一貫立場，除對美國情報部門介入對病毒調查的可靠性提出強烈質疑外，還聲稱這些部門曾為美國發動伊拉克捏造證據，「黑歷史早已世人皆知」。
同一天，科技日報也發表立場的相同的文章，指出全球醫療、生技專業科學家，無人保證能在900天內全面完成病毒溯源。但美國情報部門卻要「按照雇主要求90天交貨」，相關報告內容的真偽可想而知，除了必然是「假貨、黑貨」，也違背了起碼的科學常識。
屬外宣機構的中國環球電視網（CGTN），23日的播出重點也把反擊美方病毒溯源，置於近來熱門的阿富汗問題之上，並搭配資料畫面及先前對外籍人士的訪談，鞏固中方的一貫立場；而央視新聞也不斷發表短篇評論，質疑美方的病毒溯源是在為自己的防疫不力甩鍋。
至於官方，中國外交部發言人汪文斌23日透過例行記者會聲稱，美國是「生物實驗室安全記錄最糟糕的國家」，「不要再往別人身上潑髒水，先把自家實驗室的情況調查清楚再說」。（編輯：沈朋達）1100824