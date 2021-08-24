謝盈萱「超甜戀愛」創《俗女2》收視　導演爆刪台詞內幕

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▲謝盈萱（右）劇中給藍葦華新家鑰匙。（圖／華視、CATCHPLAY提供）

× ▲謝盈萱（右）劇中給藍葦華新家鑰匙。（圖／華視、CATCHPLAY提供）

另外陳家逵問謝盈萱對同居有什麼想法？謝盈萱說：「戲裡面男生家裡很亂，女生家裡很整齊那一幕，其實現在已經顛倒過來，以前年輕時雖然會顧形象，但真的講到結婚同居的話，對方還是得要接受你卸妝、放屁、起床後口臭的樣子，如果是先在住在一起，看對方有什麼是你受不了的點，讓清楚最真實的對方，我覺得還是有必要。」

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