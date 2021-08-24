名家論壇》楊威利／台灣的海防與海面上的船！

先說結論再論述。





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※海巡與媒體單位的查證有很大落差。





※台灣很重要但不能太看重自己。





※哪有什認知作戰，自己得自力自強。











新聞





8月20日，新聞報載海巡署偵防分署高雄查緝隊於安平外海9浬處查獲未經檢疫的名貴貓走私案，除文字外海巡署並提供圖片與影片供媒體應用。12日則是發生疑似法國軍艦出現彰化外海的報導，海巡署以未偵獲與未接獲相關單位與民眾通報而作結。





※海巡與媒體單位的查證有很大落差。





首先要說明的是，媒體不會沒事空穴來風或是沒事故意找公家單位麻煩而去問問題之後再發新聞，過往通常是媒體接獲民眾爆料或是現在媒體看網路消息，之後再跟公家單位詢問，之後才發稿。





8月12日，《中央社》以獨家標記方式顯示，法國軍艦停留彰化芳苑外海、海巡署派艦艇查看為標題，新聞的依據是根據某軍事粉絲專頁以外國「海洋交通」網站，顯示法國軍艦普羅旺斯號出現於彰化外海當作基礎。但新聞後續的發展卻急轉直下。先是國防部說明台海周邊一切正常，之後是海巡署以沒有偵獲、沒有接獲民間通報作結，最後則是法國國防部也否認這艘軍艦出現在台灣。





這新聞有許多值得注意的面向，首先是媒體已經跟巡署詢問，後續海巡署也允諾派艦艇查看，但問題是，後續到底有無派船查看？不知道。海巡署後續的回應也相當不妥，新聞稿是說因為沒有接獲通報，也無偵獲而作結，但先前發佈的要派船查察的新聞是怎麼回事？沒有解釋。就算是民眾誤報，海巡署派船去看一下近海的船舶應當不難，怎麼沒有進行？這是外界相當在意的，因為這牽涉到海防是否有漏洞以及近海船舶有無有效掌握的質疑。





最重要的是，海巡署不能把接獲民間通報當作必然手段，許多事情都要自己掌握。4月份台中港發生大陸偷渡客案件，之所以被查獲居然是釣客通報！後續諸多聯想難免讓外界質疑海巡對周遭海域情資的掌握能力。





※台灣很重要但不能太看重自己。





回到這新聞本身，大眾得有一個概念，軍艦是一個國家的領土延伸，在航經他國相關海域時有一定的規定，現在居然有一艘法國軍艦岀現在彰化外海，然後國安、外交、軍方與海巡單位都不知道，這著實是怪事。現階段還有一個氛圍是，美國拉攏盟邦對抗中國，無論是英國派遣伊莉莎白號航艦、法國派遣核子潛艦或是德國派遣巡防艦前來印太海域，只要是經過台灣海域時媒體一定會大幅報導，甚至讓台灣有得道多助的傾向。





承平來說，歐洲各國軍艦前來印太海域，整個演訓期間相當冗長，因此多半會儘量安排時間與美國或是當地國作聯合演訓，期間或許會經過台海周邊，也一定會引發新聞熱度，但總的來說，台灣在得到這些「外援」固然很好，但軍艦是會移動且不會駐留，能對抗中國海空軍實力的還是台灣自己的軍艦與戰機。





台灣因地理位置或是美國印太戰略轉變，進而引起國際熱議這是好事，甚至有評論指出，台灣應當在美國印太戰略中扮演一定的角色，當作美軍陸戰隊後勤與前進基地等等。我們還是一個結論，台灣先求能軍力上自保，至於各國看重台灣我們感謝，但軍事戰備上還需自力自強。





※哪有什認知作戰，自己得自力自強。





法國軍艦靠近彰化外海的新聞一出，後續評論指出這很可能是中國對台灣遂行的認知作戰，大眾要小心。這是一種論調，但不必然都與敵對方有關，因為事件的起源是軍事網站專頁，根據海洋資訊網站顯示的資料可能有誤，但這種錯誤是網站版主刻意為之還是後續受敵國操縱所致，進而形成對他國的認知作戰的這種評論，還需謹慎的推敲。簡單的說，認知作戰是軍事作戰的一部分，網路資訊是否是認知作戰又是另一段，至於是否是敵對勢力操作的認知作戰，那更需詳加分辨。





現在最麻煩的是，由於資訊化與網路影音平台的竄起，民眾在接受資訊時往往傾向於觀看即時影音，但在網路媒體與自媒體竄起的狀況下，通常大眾卻還是比較相信「有規模」的媒體的資訊傳輸，認為這會有比較多的刪減機制也較可信，但在法國軍艦的新聞中我們看不到這一點。





總的來說，從中央社發布海巡署會派艦艇查看，到最後海巡署否認民眾沒有通報，以及最後法國國防部出面澄清，這個時間差居然達到4到6小時，期間到底海巡署有無派遣台中或雲林查緝隊的100噸級巡防艇去查看不得而知，但若海巡署能派遣艦艇去查看，那就能以下列方式回答媒體詢問的需求，類似新聞稿如下，12日下午XXXX時，XX查緝隊XXXX艇於彰化外海巡弋，並未查獲外國軍艦等，靠岸後將部份巡弋影音照片提供媒體。就這樣結案。





後續大眾也會有下列的質疑：到底海巡署當天有無在彰化外海的值勤船舶？目視查證了嗎？何以先前發佈要派船查看，後續否定的新聞發布，期間公關操作有無失當等等，這些都會被一一檢視。





不過軍事界最關心的是，到底海巡有無能力掌握台灣周遭海域動態？這問題會比其他來得重要。如果有時間派船去查證，不妨趕緊派船去查核，畢竟海巡對近海還是有監視能量，只能說沒有趁法國軍艦新聞的契機展現實力，非常非常的可惜。



