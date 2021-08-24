逾25藍委加入趙少康戰鬥藍　無具體規劃恐淪「口號藍」

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賴士葆說，願意加入的人是看在趙少康的媒體影響力、政治能量，未來結合黨團發揮議題聲量、曝光度，同時加強空戰能力。他強調，戰鬥藍是個趨勢，對於有疑慮的黨員也不求於一時，隨時可以加入，戰鬥藍是彈性、柔性的團體，慢慢結合大家力量，最終目標是要重返執政。
至於部分未收到邀請的立委，賴士葆說，沒有所謂不邀請的名單，只是還沒聯繫上，目前陸續召集中。由於目前沒有具體作法、規劃，恐淪為口號藍，賴士葆回應，趙少康會再陸續由向成員說明細節，現在才剛起步，還在籌組階段。
對於被質疑組成次團，趙少康也發聲明澄清，戰鬥藍並非當年的新國民黨連線，現在民進黨一黨獨大，壟斷所有資源，國民黨在立法院只有38席，「團結都來不及，還搞什麼次團？同黨一命，還分什麼本土不本土？」
趙少康說，戰鬥藍是一種理念、一種力量、一種問政態度。國民黨必須振作、必須有力、必須制衡，國民黨必須是一個戰鬥有機體，發揮高昂的意志力與戰鬥力，才能打好2022及2024選戰。
對此，一名資深立委提出質疑，組織目的是什麼？運作方式是什麼？目前都沒有說清楚，不少人擔心「嘴上說不是次團，實質上就是次團」，因此婉拒了。他也質疑，提升戰力是黨團三長的職責，未來立委們要聽黨團總召的？還是費鴻泰的？趙少康不是黨主席，卻在做黨主席的事情，「到時候國民黨會變成趙少康的天下」。
該立委也提出，很多年輕立委需要曝光度，因此毫不猶豫的答應加入，但是趙少康所謂的媒體曝光度，不就是中廣節目、少康戰情室節目？對他來說沒有太大的吸引力。
首席副書記長萬美玲則表示，加不加入會看總召費鴻泰的意思，但她不會擔心未來變趙少康天下、多頭馬車的問題，提升戰鬥力是全體黨員都會認同的，只要對於民進黨反感的黨員都會願意加入。
一名力挺戰鬥藍的立委也表示，有人說不想加入「次團」，但是立院黨團第一個次團是黨主席江啟臣所成立的新透明連線，至今都還在運作，不應以這個理由否定趙少康，戰鬥藍是個理念的組織，不是搞分裂次團。