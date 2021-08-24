專欄作家疑打高端猝死！陳時中：到院前死亡、待司法相驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於媒體追問，是否為高端疫苗首例死亡通報，對此，陳時中表示，這位當然是不良事件死亡通報，在高端疫苗確實是第一位。但陳時中也強調，不會因為這樣停止施打高端疫苗。
指揮中心發言人莊人祥則表示，昨日不良事件通報有接到45件，非嚴重不良的23件、死亡2件。死亡部分沒有包括高端接種後死亡，是新增一例AZ疫苗接種後死亡，年齡77歲，在接種後59日發生，另外同期間有新增1例莫德納疫苗接種死亡通報，70歲的個案，在接種後36日發生，到昨天為止沒有新增高端接種後死亡案件。
指揮中心統計，第六輪加碼增開登記接種人數，截至今日13時，符合預約資格者共有20萬8735人，其中14萬8064人已完成預約，佔符合預約資格人數70.93%。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,524,269例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,507,456例排除)，其中15,938例確診，分別為1,378例境外移入，14,507例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計829例COVID-19死亡病例，其中821例本土，個案居住縣市分布為新北市408例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。