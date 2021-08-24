擋不住Delta病毒？約翰霍普金斯大學不認中國疫苗

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，因最早在印度發現的Delta變種病毒肆虐，讓各國疫情再起，部分廣泛接種中國疫苗的國家，也因為染疫情況嚴重，改成使用西方疫苗，或是施打西方疫苗加強針。在公共衛生領域處於領導地位的美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）近日也修改規定，只認可三款獲得美國食品及藥品管理局（FDA）批准的疫苗，因此施打過中國疫苗學生，就需要重新接種疫苗。





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中國先前大舉「疫苗外交」，將中國疫苗送往東南亞各國，印尼和泰國等國曾經不顧醫學專家警告，重押科興疫苗，但隨著Delta變種病毒肆虐，染疫人數增加，醫療系統也承受了龐大壓力。根據《華盛頓郵報》報導，不少東南亞國家都準備放棄中國疫苗，轉而選擇西方疫苗來試圖遏制Delta病毒引發的致命疫情。





面對開學季即將到來，《自由亞洲電台》報導指出，美國約翰霍普金斯大學近日也修改規定，只認可三款獲得美國FDA批准的疫苗，包括輝瑞／BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗、莫德納疫苗（Moderna）以及嬌生疫苗（Johnson & Johnson），校方解釋是「最近報告顯示，某些疫苗對Delta變種病毒有效性可能較差。」





這也意味著，大多數接種中國國藥疫苗（Sinopharm）、中國科興疫苗（Sinovac）、阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ）、印度Covishield以及美國Novavax疫苗的學生，將會無法滿足返校條件，這些學生也被通知需要在10月8日以前完成新的疫苗接種，並且上傳證明。





不過約翰霍普金斯大學指出，根據最新規定，這些學生仍可以在未完成指定疫苗完整接種的情況下進入校園，但是學生必須戴口罩，並且每個禮拜完成兩次核酸檢測。









