防堵變種病毒管制趨嚴！入境只能搭「防疫車輛」

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，因應全球COVID-19疫情持續升溫，鄰近多國仍處於嚴峻或再創新高狀況，且Delta變異株流行範圍持續擴大，為阻絕疫情由境外擴散，指揮中心宣布自8月27日零時起（航班抵臺時間），入境旅客應搭乘「防疫車輛」逕至檢疫處所，不得自行駕車前往。

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指揮中心說明，前述措施將避免旅客自行駕車前往檢疫地點之路程中，接觸其他民眾的機會，減少病毒傳播風險，籲請民眾務必配合，維護我國社區防疫安全。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，截至8月24日，新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14507例。（圖／NOWnews製表）