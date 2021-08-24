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國合會攜手氣象局　協助友邦對抗氣候變遷

▲極端氣候對全球人類生活造成衝擊，國合會與中央氣象局簽署合作備忘錄，希望借重創新氣象科技，協助友邦對抗氣候變遷。（圖／美聯社／達志影像）
▲極端氣候對全球人類生活造成衝擊，國合會與中央氣象局簽署合作備忘錄，希望借重創新氣象科技，協助友邦對抗氣候變遷。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-24 15:07:34｜2021-08-24 15:08:57

極端氣候對全球人類生活造成衝擊，國際合作發展基金會（國合會）今（24）日表示，已與中央氣象局簽署合作備忘錄，希望借重創新氣象科技，協助友邦對抗氣候變遷。

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外交部今日舉行線上記者會，國合會副秘書長史立軍表示，國合會項恬毅秘書長與交通部中央氣象局鄭明典局長於8月18日簽署合作備忘錄，盼借重我國創新氣象科技，深化援外計畫氣象資訊的應用及普及性，以充分發揮氣象資訊對防、減災及維持社會經濟穩定之效益，除有助於提升國合會技術援助層次，更可推動我國多元氣象服務產業走向國際。

國合會指出，透過簽署合作備忘錄，期盼運用我國「數值天象預報」技術，協助友邦提升氣象資料處理效能，拓展氣象在天災防治及農業等領域計畫之應用。同時結合國合會駐外技術團深入當地的輔導網絡，因地制宜推廣合適的智慧應用科技，協助夥伴國政府建構民眾自主性防災的意願與能力，化被動救災為主動防災。除能減少災害導致民眾生命財產損失，更可降低災後重建的社會成本支出，彰顯我技術合作計畫具體援助效益。

根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）8月發布之科學報告，地球暖化已造成難以逆轉的深遠影響，隨之而來的極端天氣、自然災害、海平面上升等事件，將對世界各國帶來衝擊，這也凸顯了調適作為（adaptation）的重要性。為了強化友邦面對氣候變遷的韌性，降低天然災害造成生命與經濟損失，國合會近年積極將氣象科學導入援外計畫，具體案例包括「聖克里斯多福及尼維斯農業因應氣候變異調適能力提升計畫」、「貝里斯城市韌性防災計畫」、「宏都拉斯森林蟲害管理計畫」以及「尼加拉瓜水災預警能力強化計畫」，未來也將進一步擴大至「瓜地馬拉防災預警計畫」。

國合會是我國專責援外機構，中央氣象局則是我國主管氣象業務的政府機關，雙方期盼發揮一加一大於二的加乘效果，在友邦落實「Taiwan Can Help！Taiwan is Helping！」的理念，藉由實質合作擴大國際網絡，並強化彼此海外援助效益，具體回應我國友邦及友好國家的各項需求，共同為達成聯合國永續發展目標而努力。


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