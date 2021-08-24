「資生堂千金」李宓激戰竟濺血　6個月孕肚曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
李宓將「狼人殺」概念置入《新娘紗》MV劇情，她的角色「靈魅新娘」必須在好人與狼人陣營之間殺出重圍存活。李宓在MV裡與陳璽安化身亡命鴛鴦，有槍戰和飛車逃亡戲，陳璽安被問是否對孕婦特別照顧？李宓代他回答：「真的有耶，很多我們牽手奔跑的戲，地又不平，發現小安都因為我不敢跑太快，結果變成我牽他跑。」李宓還讚陳璽安：「本人很體貼、很會照顧孕婦，以後老婆可以放心。」此外，李宓也分享拍MV「帶球跑」的經驗，「發現進行比較激烈的戲時，寶寶也在我肚子裡動得很厲害。」據悉家人和同事都很擔心，「只有我自己都不害怕。」
李宓和陳璽安兩人原不熟識，僅在公司有一面之緣。提到對彼此第一印象，李宓讚他是「高高帥帥的男生，很斯文」，陳璽安則表示是從李宓寫真書認識她，自曝得知要合作時有點小緊張，「因為是第一次和冶豔型合作。」李宓插話補充「是冶豔的孕婦」，問陳璽安還緊張嗎？陳璽安則說合作後才發現李宓超隨和親切，「就像現在一樣，會開玩笑，有慈祥媽媽的感覺。」讓李宓笑說：「對啦，我不說話看起來很兇。」陳璽安見狀馬上接上來：「之前才會怕怕，認識本人後好親切。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。