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「資生堂千金」李宓激戰竟濺血　6個月孕肚曝光

▲李宓挺6個月孕肚拍MV。（圖／亞凰國際娛樂提供）
▲李宓挺6個月孕肚拍MV。（圖／亞凰國際娛樂提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-24 15:05:31

「資生堂千金」李宓雙喜臨門，與桌遊店合夥人登記成婚，製作EP期間即發現肚皮有喜。至疫情解封拍音樂錄影帶，她挺著6個月孕肚演出《新娘紗》MV，槍戰動作都自己上陣，其中，有場李宓帶槍勇救男主角陳璽安的戲分，在拍攝時腳踝不慎被臨演踢到擦傷，留下一道血痕，李宓也不以為意，做簡單的消毒包紮後繼續拍攝，讓身邊的工作人員驚嚇不斷，為她肚裡的寶寶擔心。幸好拍攝過程有驚無險順利完成，畫面中呈現持槍勇救愛人的帥氣表現，讓人驚呼李宓簡直是「最強孕婦」。

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▲李宓（右）與陳璽安在MV中亡命天涯。（圖／亞凰國際娛樂提供）
▲李宓（右）與陳璽安在MV中亡命天涯。（圖／亞凰國際娛樂提供）
李宓將「狼人殺」概念置入《新娘紗》MV劇情，她的角色「靈魅新娘」必須在好人與狼人陣營之間殺出重圍存活。李宓在MV裡與陳璽安化身亡命鴛鴦，有槍戰和飛車逃亡戲，陳璽安被問是否對孕婦特別照顧？李宓代他回答：「真的有耶，很多我們牽手奔跑的戲，地又不平，發現小安都因為我不敢跑太快，結果變成我牽他跑。」李宓還讚陳璽安：「本人很體貼、很會照顧孕婦，以後老婆可以放心。」此外，李宓也分享拍MV「帶球跑」的經驗，「發現進行比較激烈的戲時，寶寶也在我肚子裡動得很厲害。」據悉家人和同事都很擔心，「只有我自己都不害怕。」

▲李宓遭臨演踢傷。（圖／亞凰國際娛樂提供）
▲李宓不慎遭臨演踢傷。（圖／亞凰國際娛樂提供）
李宓和陳璽安兩人原不熟識，僅在公司有一面之緣。提到對彼此第一印象，李宓讚他是「高高帥帥的男生，很斯文」，陳璽安則表示是從李宓寫真書認識她，自曝得知要合作時有點小緊張，「因為是第一次和冶豔型合作。」李宓插話補充「是冶豔的孕婦」，問陳璽安還緊張嗎？陳璽安則說合作後才發現李宓超隨和親切，「就像現在一樣，會開玩笑，有慈祥媽媽的感覺。」讓李宓笑說：「對啦，我不說話看起來很兇。」陳璽安見狀馬上接上來：「之前才會怕怕，認識本人後好親切。」


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